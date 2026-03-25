Сурин о 5:3 со «Спартаком»: «Локомотиву» нужно лучше входить в третий период. Уверен, дальше будем наращивать обороты»

Сурин о 5:3 со «Спартаком»: «Локомотиву» нужно лучше входить в третий период.

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин оценил победу над «Спартаком » (5:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (1-0).

«Хороший матч для нас и для болельщиков. Это был вступительный экзамен в плей-офф. Нам нужно действовать лучше в некоторых моментах, например, лучше входить в третий период. Уверен, дальше будем наращивать обороты.

«Спартак» дал бой, они не хотели сдаваться. Мы это ожидали, все игры будут такими. В плей-офф все хотят победить. Думаю, к следующему матчу успокоимся. В первой игре немного переживаешь, о чем-то думаешь. Дальше будет легче», – сказал Сурин.