Сергеев об 1:3 с Минском: «Игру «Динамо» поломали удаления. Надеюсь, до всех понятливых все дошло и в следующем матче такого не будет»

Сергеев об 1:3 с Минском: игру «Динамо» поломали удаления.

Защитник московского «Динамо » Артем Сергеев оценил поражение от минского «Динамо» (1:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (0-1).

— Можно ли сказать, что игра была до ошибки?

— Мы пропустили первыми, но не считаю, что случилось что-то страшное. Игру поломали удаления.

— Что делать с командной дисциплиной?

— Мы поговорили. Надеюсь, что до всех понятливых все дошло и в следующем матче такого не будет.

— Нужно ли многое менять перед следующим матчем? Хорошо играли только в третьем периоде.

— Стало получаться, потому что Минск перестал играть. У соперника был комфортный счет, поэтому он сохранял силы на следующий матч. У нас получалось играть, но это не показатель. Кардинально ничего менять не нужно, да и не получится. Есть нюансы, которые можно подкорректировать.

— Много брака в передачах. В чем причина?

— Нервозность. Еще и лед тут очень специфичный. Да, в первых сменах все бывает, потому что мы люди. Никаких грубых ошибок не было. Все в равных условиях, – сказал Сергеев.