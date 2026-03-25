Капризов и Эрикссон Эк сыграют за «Миннесоту» с «Тампой»

Кирилл Капризов возвращается на лед.

«Миннесота» объявила, что лучший бомбардир команды, пропустивший два матча, сможет сыграть с «Тампой» в ночь на 25 марта.

Также в игре примет участие Юэль Эрикссон Эк – форварда не было в трех последних встречах.

Игра между «Миннесотой» и «Тампой» начнется в 02:30 по московскому времени.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
