  • Фетисов о 1000 голов Овечкина: «Продолжаю вдохновлять его на рекорды. За 20 лет и вратарь подрос в размерах, и защитники выходят с мыслью не дать забить главному бомбардиру, а он забивает постоянно»
Фетисов о 1000 голов Овечкина: «Продолжаю вдохновлять его на рекорды. За 20 лет и вратарь подрос в размерах, и защитники выходят с мыслью не дать забить главному бомбардиру, а он забивает постоянно»

Вячеслав Фетисов: горжусь Овечкиным, выдающийся хоккеист.

Вячеслав Фетисов высказался о том, что Александр Овечкин забил 1000 голов в НХЛ.

– Вячеслав Александрович, вы были одним из тех, кто вдохновлял Александра Овечкина на его рекорды…

– И продолжаю вдохновлять. Выдающееся достижение, конечно. Прошлогодний рекорд [по голам в регулярном чемпионате] – это одна история в хоккее, а магическая цифра в тысячу – это другая тема.

Да, молодец, Александр Михайлович. Абсолютная цель тоже не так далеко, по-моему, 16 шайб осталось всего. Но ему надо захотеть переписать и это достижение на свое имя.

Ну а в целом – гордимся Сашей, понимаем, что на протяжении 20 с лишним лет быть в форме и забивать постоянно – это, конечно, выдающееся достижение. Тем более за это время и вратарь подрос (я имею в виду в размерах и экипировках) – в рамке стоят настоящие гиганты.

И все эти годы – я понимаю это как тренер, как защитник – соперники выходят на игру с мыслью не дать забить главному бомбардиру. И даже при таком внимании он забивает постоянно. Так что выдающийся хоккеист. Гордимся, желаем, чтобы он получал удовольствие от игры.

– Вы его уже поздравили с тысячным голом?

– Да. Сказал, что горжусь, желаю ему достойно завершить сезон и нацелиться на то, что, казалось бы, вообще недоступно – этот совокупный рекорд. Опять же, казалось бы, 16 шайб – не так много, но…

– «Вашингтону» осталось сыграть в регулярке всего 12 матчей, а в плей-офф он, судя по всему, не попадает…

– Да. Долго ждали тысячный гол. Оказывается, не так все просто.

– А может, все же успеет? А то ведь у него летом заканчивается контракт с «Вашингтоном», и непонятно, будет ли он его продлевать.

– Ну, посмотрим. Для человека, который привык забивать, это чувство гола, наверное, самое главное. Может, почувствовав вкус «добычи», он сможет и в нынешнем году добиться этого достижения.

– Александру уже 40, а это была 26-я шайба в сезоне, то есть забивает он заметно меньше, чем в прошлом.

– Все сезоны у него 30+ голов. Это тоже выдающийся результат. Это говорит про стабильность игрока: никаких спадов у него не случалось, были пики, но уровень держит.

– Недавно подсчитали, что на таком уровне 20 сезонов подряд играл только один Горди Хоу.

– Да. Даже Гретцки не смог этот темп выдержать, – сказал депутат Государственной думы.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Комсомольская правда»
Да если бы не ты и твои вдохновения, не было бы никаких рекордов! Спасибо, Слава!
Снайпера с бомбардиром перепутал, а так норм🤣
