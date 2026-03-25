Бабаев о заслугах Третьяка: «Строится много катков, все регионы охвачены эпидемией хоккея. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе. Уровень хоккея держится, хотя идет изоляция России»
Шуми Бабаев оценил работу Владислава Третьяка во главе ФХР.
«Для меня самое главное достижение Федерации хоккея России – развитие детского и молодежного хоккея. У нас строится очень много катков. Все регионы охвачены этой эпидемией хоккея в хорошем смысле слова. Я вижу, как работает «Красная машина». Программа продвигается везде.
В ситуации, когда идет изоляция России на всех фронтах, уровень хоккея у нас держится. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе, по именам – по всему. Не стоит недооценивать работу Владислава Александровича Третьяка и всего штаба Федерации хоккея России.
Надеюсь, что в ближайшее время мы вернемся на мировую арену с помощью Михаила Дегтярева, Владислава Александровича и, естественно, президента нашей страны Владимира Владимировича. Тогда будет понятен уровень КХЛ и ее ведущих игроков», – сказал агент.
ничего себе залебезил xD
Есть хоть один регион или город, где что-то делается для развития хоккея в каком-то конкретном городе??? А не на словах, что у нас во всех регионах эпидемия хоккея.