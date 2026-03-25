  • Бабаев о заслугах Третьяка: «Строится много катков, все регионы охвачены эпидемией хоккея. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе. Уровень хоккея держится, хотя идет изоляция России»
7

Бабаев о заслугах Третьяка: «Строится много катков, все регионы охвачены эпидемией хоккея. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе. Уровень хоккея держится, хотя идет изоляция России»

Бабаев о работе Третьяка в ФХР: все регионы охвачены эпидемией хоккея.

Шуми Бабаев оценил работу Владислава Третьяка во главе ФХР.

«Для меня самое главное достижение Федерации хоккея России – развитие детского и молодежного хоккея. У нас строится очень много катков. Все регионы охвачены этой эпидемией хоккея в хорошем смысле слова. Я вижу, как работает «Красная машина». Программа продвигается везде.

В ситуации, когда идет изоляция России на всех фронтах, уровень хоккея у нас держится. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе, по именам – по всему. Не стоит недооценивать работу Владислава Александровича Третьяка и всего штаба Федерации хоккея России.

Надеюсь, что в ближайшее время мы вернемся на мировую арену с помощью Михаила Дегтярева, Владислава Александровича и, естественно, президента нашей страны Владимира Владимировича. Тогда будет понятен уровень КХЛ и ее ведущих игроков», – сказал агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BetON
город в Сибири на 100000 населения. Один крытый каток, с трибунами человек на 200, в аварийном состоянии, на грани закрытия. Лед не пригоден ни для хоккея, ни для фигурки. В городе не заливается ни одной площадки. В хоккейную секцию не вкладываются от слова Совсем!!!! держатся только на энтузиазме тренера и фанатизме родителей. Когда-то были хорошие команды по всем возрастам.... и в соседних городах история не лучше. там вообще крытых катков нет и не будет никогда
Аж противно. Почему эти люди ищут всегда глупея или тупеее себя. Зачем нам в уши заливать этот бред. При третьяке много что построенно. Бред. Эту старую вешалку гнать палкой надо из хоккея. Как и племянника ррб. Просто мерзость.
а че с Новокузнецком?
> Надеюсь, что в ближайшее время мы вернемся на мировую арену с помощью Михаила Дегтярева, Владислава Александровича и, естественно, президента нашей страны Владимира Владимировича.

ничего себе залебезил xD
У меня в городе был построен Ледовый дворец, вот только он был построен еще далеко до прихода к власти Третьяка и сам Третьяк не имеет к нему никакого отношения. Если и есть какие-то катки, то лишь те, которые заливают возле домов сами жители, чтобы поиграть в хоккей или покататься на катках...

Ребят, на этом сайте практически охвачены все регионы России.
Есть хоть один регион или город, где что-то делается для развития хоккея в каком-то конкретном городе??? А не на словах, что у нас во всех регионах эпидемия хоккея.
