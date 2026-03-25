Бабаев о заслугах Третьяка: «Строится много катков, все регионы охвачены эпидемией хоккея. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе. Уровень хоккея держится, хотя идет изоляция России»

Шуми Бабаев оценил работу Владислава Третьяка во главе ФХР .

«Для меня самое главное достижение Федерации хоккея России – развитие детского и молодежного хоккея. У нас строится очень много катков. Все регионы охвачены этой эпидемией хоккея в хорошем смысле слова. Я вижу, как работает «Красная машина». Программа продвигается везде.

В ситуации, когда идет изоляция России на всех фронтах, уровень хоккея у нас держится. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе, по именам – по всему. Не стоит недооценивать работу Владислава Александровича Третьяка и всего штаба Федерации хоккея России.

Надеюсь, что в ближайшее время мы вернемся на мировую арену с помощью Михаила Дегтярева, Владислава Александровича и, естественно, президента нашей страны Владимира Владимировича. Тогда будет понятен уровень КХЛ и ее ведущих игроков», – сказал агент.