  Каменский о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Великое достижение. Радует, что наш хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек»
5

Каменский о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Великое достижение. Радует, что наш хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек»

Валерий Каменский указал на значимость юбилейного гола в карьере Александра Овечкина в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» забил в Национальной хоккейной лиге 1000 шайб.

«Это великое достижение для хоккея. Очень радует, что наш, российский хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек.

Он добился такого достижения, я могу только пожелать ему дальнейших успехов и новых рекордов», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Газета.Ru»
))))))))) чел 20 лет в столице "недружественной страны" тусуется, почти на всех крупных турнирах или превращается в тыкву, или не приезжает, а так да - итить преданный ))) сам путин тим создал! Оттуда же, из "недружественной страны"
Они что всё бояться что мы забудем что Ови из России, что он патриот, напоминает пропаганду.
Преданные люди платят налоги своей стране.
Вот именно Каменский правильно сказал покорил Америку!
