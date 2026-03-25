Каменский о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Великое достижение. Радует, что наш хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек»
Валерий Каменский указал на значимость юбилейного гола в карьере Александра Овечкина в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» забил в Национальной хоккейной лиге 1000 шайб.
«Это великое достижение для хоккея. Очень радует, что наш, российский хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек.
Он добился такого достижения, я могу только пожелать ему дальнейших успехов и новых рекордов», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Газета.Ru»
