Каменский о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Великое достижение. Радует, что наш хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек»

Каменский про 1000 голов Овечкина в НХЛ: наш хоккеист покорил Америку.

Валерий Каменский указал на значимость юбилейного гола в карьере Александра Овечкина в НХЛ .

Нападающий «Вашингтона » забил в Национальной хоккейной лиге 1000 шайб.

«Это великое достижение для хоккея. Очень радует, что наш, российский хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек.

Он добился такого достижения, я могу только пожелать ему дальнейших успехов и новых рекордов», – сказал вице-президент по развитию КХЛ .