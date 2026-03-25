Иванов перейдет из СКА в «Коламбус» сразу по окончании сезона КХЛ (Алексей Шевченко)
Сергей Иванов уедет в «Коламбус» после завершения сезона КХЛ.
Вратарь Сергей Иванов продолжит карьеру в НХЛ.
Журналист Алексей Шевченко сообщил, что голкипер СКА сразу по завершении сезона КХЛ отправится в «Коламбус».
Иванов был задрафтован «Блю Джекетс» под общим 138-м номером в 2022 году. В этом сезоне 21-летний хоккеист провел в Континентальной хоккейной лиге 30 игр: 29 в FONBET Чемпионате КХЛ и 1 в Кубке Гагарина. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
