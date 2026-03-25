  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Иванов перейдет из СКА в «Коламбус» сразу по окончании сезона КХЛ (Алексей Шевченко)
Иванов перейдет из СКА в «Коламбус» сразу по окончании сезона КХЛ (Алексей Шевченко)

Сергей Иванов уедет в «Коламбус» после завершения сезона КХЛ.

Вратарь Сергей Иванов продолжит карьеру в НХЛ.

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что голкипер СКА сразу по завершении сезона КХЛ отправится в «Коламбус».

Иванов был задрафтован «Блю Джекетс» под общим 138-м номером в 2022 году. В этом сезоне 21-летний хоккеист провел в Континентальной хоккейной лиге 30 игр: 29 в FONBET Чемпионате КХЛ и 1 в Кубке Гагарина. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoСКА
logoНХЛ
logoКоламбус
logoСергей Иванов
возможные переходы
logoКХЛ
logoАлексей Шевченко
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скоро все клубы НХЛ будут иметь русских вратарей.
Шансы есть. Хуже Мерзликинса точно не будет.
Шансы есть. Хуже Мерзликинса точно не будет.
Шансы есть. Хуже Мерзликинса точно не будет.
Только у Мерзликинса ещё год отвратительного контракта и не можно его обменять в 10 клубов. Так что скорее всего придется его терпеть, благо, он уже не первый номер.
Ответ Cbj Fan
Только у Мерзликинса ещё год отвратительного контракта и не можно его обменять в 10 клубов. Так что скорее всего придется его терпеть, благо, он уже не первый номер.
При желании можно было бы его и выкупить - Койла, Марчмента и Фантилли нужно передподписывать обязательно. А все они могут попросить прибавки. Фантилли, причем, ощутимой
Жаль. Пожелаем удачи, но лучше Педана в Коламбус.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюбе переходит в систему «Айлендерс». Форвард расторг контракт со СКА
15 января, 09:51
Сергей Иванов: «Многие вратари в НХЛ вообще не умеют садиться на шпагат, но играют и выигрывают кубки. Важно быть гибким, эластичным»
19 декабря 2025, 13:24
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем