Иванов перейдет из СКА в «Коламбус» сразу по окончании сезона КХЛ (Алексей Шевченко)

Сергей Иванов уедет в «Коламбус» после завершения сезона КХЛ.

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что голкипер СКА сразу по завершении сезона КХЛ отправится в «Коламбус ».

Иванов был задрафтован «Блю Джекетс» под общим 138-м номером в 2022 году. В этом сезоне 21-летний хоккеист провел в Континентальной хоккейной лиге 30 игр: 29 в FONBET Чемпионате КХЛ и 1 в Кубке Гагарина.