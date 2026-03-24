Ансель Галимов о визите Лукашенко на матч минского и московского «Динамо»: «Впервые играл при президенте Белоруссии, было приятно. Мне лицо разрезали, но я кайфую»

Ансель Галимов: приятно играть при Лукашенко.

Ансель Галимов высказался о поражении московского «Динамо » от минского (1:3) на глазах у Александра Лукашенко .

– Насколько приятно играть при такой атмосфере?

– Впервые играл при президенте Белоруссии. Было приятно.

– Было нервно?

– Наоборот. Надо кайфовать и получать удовольствие. Мне лицо разрезали, но я кайфую, – сказал нападающий московской команды.

Фото дня: Лукашенко со свитой на хоккее – попадал в трансляцию после голов Минска