Василий Пономарев: «Ни разу не был в Дубае, такой отдых неинтересен. Мечтаю устроить большое путешествие по России, летом съезжу в Архыз, возможно. По Минску на велосипеде было бы классно покататься»
– Многие хоккеисты отпуск любят проводить в Дубае. Но сейчас на Ближнем Востоке неспокойная обстановка. Уже думали, куда поедете в отпуск?
– А я ни разу не был в Дубае. Если честно, мне неинтересен такой отдых. В ближайший отпуск я хочу поездить по России.
Я вообще мечтаю устроить большое путешествие по нашей стране. Этим летом, возможно, у меня получится съездить в Архыз.
В тот же Минск мне хочется приехать и побольше погулять, потому что сейчас в любом случае на первом месте хоккей, поэтому ты много на выезде не погуляешь. Было бы классно взять велосипеды и спокойно покататься. Мне кажется, это хорошая идея, чтобы провести свой досуг, – сказал нападающий «Авангарда».
