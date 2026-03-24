  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Василий Пономарев: «Ни разу не был в Дубае, такой отдых неинтересен. Мечтаю устроить большое путешествие по России, летом съезжу в Архыз, возможно. По Минску на велосипеде было бы классно покататься»
0

Василий Пономарев: «Ни разу не был в Дубае, такой отдых неинтересен. Мечтаю устроить большое путешествие по России, летом съезжу в Архыз, возможно. По Минску на велосипеде было бы классно покататься»

– Многие хоккеисты отпуск любят проводить в Дубае. Но сейчас на Ближнем Востоке неспокойная обстановка. Уже думали, куда поедете в отпуск?

– А я ни разу не был в Дубае. Если честно, мне неинтересен такой отдых. В ближайший отпуск я хочу поездить по России.

Я вообще мечтаю устроить большое путешествие по нашей стране. Этим летом, возможно, у меня получится съездить в Архыз.

В тот же Минск мне хочется приехать и побольше погулять, потому что сейчас в любом случае на первом месте хоккей, поэтому ты много на выезде не погуляешь. Было бы классно взять велосипеды и спокойно покататься. Мне кажется, это хорошая идея, чтобы провести свой досуг, – сказал нападающий «Авангарда».

Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoВасилий Пономарев
logoКХЛ
logoАвангард
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем