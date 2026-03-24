Хартли про 5:3 со «Спартаком»: «У «Локо» не было паники при 0:2, включили скорости и забили два гола в конце 1-го периода, а во 2-м доминировали. Но нам не без разницы, сколько мы пропустили»

Боб Хартли: «Локомотив» доминировал над «Спартаком» во 2-м периоде.

«Хорошая победа. Очень доволен ребятами.

Мы знали, что «Спартак» – очень быстрая и обученная команда. У них много мастеровитых игроков. Мы хорошо начали игру, но в плей-офф, если ты доставляешь шайбы на ворота и на пятак, ты забиваешь. «Спартак» так забил первый гол, потом здорово соперник разыграл большинство.

Очень понравилось, что у нас не было паники при 0:2. Мы включили скорости и забили два важных гола в концовке первого периода. Это ключевой момент, это дало импульс второму периоду. Там мы доминировали весь период, повели в счете. После того, как «Спартак» сравнял счет, Мартин Гернат забил в большинстве.

Радулов – настоящий боец. Я смотрел за Радуловым, когда он играл молодым в Квебеке и показывал феноменальный хоккей. Затем я тренировал «Колорадо» и играл против него. Он всегда заряжен на борьбу. Но только при работе вместе понял, какие у него бойцовские качества. В 39 лет он лидер команды, он полностью отдается игре.

Три пропущенных гола? Победа есть победа, но не могу сказать, что нам без разницы, сколько мы пропустили. Хочется пропускать меньше и играть лучше. Хоккей – игра ошибок, мы их допустили, нужно отдать должное сопернику. Они здорово разыграли большинство. В третьем периоде мы сыграли слишком пассивно в начале, но мы также создавали моменты, – сказал главный тренер «Локомотива».