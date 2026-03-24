  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хартли про 5:3 со «Спартаком»: «У «Локо» не было паники при 0:2, включили скорости и забили два гола в конце 1-го периода, а во 2-м доминировали. Но нам не без разницы, сколько мы пропустили»
5

Хартли про 5:3 со «Спартаком»: «У «Локо» не было паники при 0:2, включили скорости и забили два гола в конце 1-го периода, а во 2-м доминировали. Но нам не без разницы, сколько мы пропустили»

Боб Хартли: «Локомотив» доминировал над «Спартаком» во 2-м периоде.

Боб Хартли прокомментировал победу над «Спартаком» (5:3) в Кубке Гагарина.

«Хорошая победа. Очень доволен ребятами.

Мы знали, что «Спартак» – очень быстрая и обученная команда. У них много мастеровитых игроков. Мы хорошо начали игру, но в плей-офф, если ты доставляешь шайбы на ворота и на пятак, ты забиваешь. «Спартак» так забил первый гол, потом здорово соперник разыграл большинство.

Очень понравилось, что у нас не было паники при 0:2. Мы включили скорости и забили два важных гола в концовке первого периода. Это ключевой момент, это дало импульс второму периоду. Там мы доминировали весь период, повели в счете. После того, как «Спартак» сравнял счет, Мартин Гернат забил в большинстве.

Радулов – настоящий боец. Я смотрел за Радуловым, когда он играл молодым в Квебеке и показывал феноменальный хоккей. Затем я тренировал «Колорадо» и играл против него. Он всегда заряжен на борьбу. Но только при работе вместе понял, какие у него бойцовские качества. В 39 лет он лидер команды, он полностью отдается игре.

Три пропущенных гола? Победа есть победа, но не могу сказать, что нам без разницы, сколько мы пропустили. Хочется пропускать меньше и играть лучше. Хоккей – игра ошибок, мы их допустили, нужно отдать должное сопернику. Они здорово разыграли большинство. В третьем периоде мы сыграли слишком пассивно в начале, но мы также создавали моменты, – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт КХЛ
logoМартин Гернат
logoЛокомотив
logoБоб Хартли
logoСпартак
logoКХЛ
logoАлександр Радулов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В начале третьего периода резко пахнуло Игорем Валерьичем: как-то рьяно охраняли кукурузу первые минуты, ведя в одну шайбу.
Уверенно 💪🏼
Отсиживаться в обороне не планируем ✊🏻
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» (5:3) в первом матче серии. У Радулова и Иванова по 1+1, у Береглазова и Фроуза по два ассиста
сегодня, 19:15
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
вчера, 13:27
Рекомендуем
Главные новости
Бабаев о заслугах Третьяка: «Строится много катков, все регионы охвачены эпидемией хоккея. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе. Уровень хоккея держится, хотя идет изоляция России»
11 минут назад
Каменский о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Великое достижение. Радует, что наш хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек»
21 минуту назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» – с «Миннесотой», «Питтсбург» против «Колорадо», «Лос-Анджелес» в гостях у «Калгари»
45 минут назад
Иванов перейдет из СКА в «Коламбус» сразу по окончании сезона КХЛ (Алексей Шевченко)
42 минуты назад
Квартальнов про 3:1 с московским «Динамо»: «Тяжело игра давалась. Хорошо, что победили, сыграли дисциплинированно. Шипачев заработал два очка, его движения на льду меня устраивают»
сегодня, 20:24
Вячеслав Фетисов: «Я уже 24 года в политике, и 4 года тренерской работы мне сильно помогли в плане продолжения жизни, еще раз научили быть полезным, уметь трудиться, ставить цели»
сегодня, 20:12
Вячеслав Козлов: «Некоторые хоккеисты «Динамо» играли 1-й матч в плей‑офф. У молодых были неопытность и нервозность, у опытных – сумбур. Спишем на специфическую атмосферу в Минске»
сегодня, 19:54
Жамнов о 96 силовых в матче «Локо» – «Спартак»: «Знали, против кого играем, надо так все 60 минут. Начали неплохо, потом откатились, хотя установки такой не было. Могли зацепиться»
сегодня, 19:43
Беляев о Кубке Гагарина: «В «Спартаке» все знают, что можем дойти до финала. Самое кайфовое – когда в тебя мало кто верит, что-то там пишут. Нам по барабану, что мы андердоги»
сегодня, 19:32
«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» (5:3) в первом матче серии. У Радулова и Иванова по 1+1, у Береглазова и Фроуза по два ассиста
сегодня, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Ансель Галимов о визите Лукашенко на матч минского и московского «Динамо»: «Впервые играл при президенте Белоруссии, было приятно. Мне лицо разрезали, но я кайфую»
47 минут назад
Василий Пономарев: «Ни разу не был в Дубае, такой отдых неинтересен. Мечтаю устроить большое путешествие по России, летом съезжу в Архыз, возможно. По Минску на велосипеде было бы классно покататься»
56 минут назад
Ги Буше: «Никогда не запрещаю игрокам драться, никому не позволим ущемлять интересы ребят. Хоккей – силовой вид спорта, здесь идет игра на устрашение. В плей-офф нет места романтике»
сегодня, 19:26
Майоров о Кубке Гагарина: «Главный фаворит – одна из восточных команд. «Авангард», «Магнитка» смотрятся солиднее»
сегодня, 18:33
Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Наша команда играла неплохо, создавала достаточно моментов, но проиграла. Игроки «Авангарда» бросали так, что мы не успевали блокировать»
сегодня, 18:20
Егор Титов: «История с Ружичкой мне непонятна – как можно отказаться играть? Это же твоя работа! Жаль, что «Спартак» потерял одного из лидеров. Но у команды есть характер, может выдать классный хоккей»
сегодня, 16:41
Дмитрий Васильев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Колоссальное достижение! Не знаю, на сколько десятилетий сохранится. Не исключаю, что Александр обгонит Гретцки в этом сезоне»
сегодня, 16:27
Дмитрий Рябыкин: «Салават» – молодая команда, без кубкового опыта. В регулярке где-то прыгнула выше головы, но плей-офф – совсем другой турнир. Зрелость «Автомобилиста» может стать решающим фактором»
сегодня, 16:06
Василий Пономарев: «Малкин не помогал освоиться в Питтсбурге. Ребенком я мечтать о знакомстве с ним и Кросби не мог. Разговаривая с ними, понимаешь, за счет чего эти люди выигрывали кубки»
сегодня, 15:40
Галимов о 7-м месте «Динамо»: «Команду оценивают по кубкам, а не по месту в регулярке. Нужно не обращать внимания на поражение в чемпионате. После дождя всегда выходит солнце»
сегодня, 15:12
Рекомендуем