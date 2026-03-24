  • Квартальнов про 3:1 с московским «Динамо»: «Тяжело игра давалась. Хорошо, что победили, сыграли дисциплинированно. Шипачев заработал два очка, его движения на льду меня устраивают»
Дмитрий Квартальнов: московское «Динамо» – хорошая команда, нам было нелегко.

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча минского «Динамо» против московского (3:1) в Кубке Гагарина.

– Хорошо, что победили. Сыграли дисциплинированно. Играем с хорошей командой, интересным был матч.

– Что случилось с Сотишвили?

– Травму получил.

– Игра в большинстве предопределила результат?

– Тяжело игра давалась, было два голевых момента у наших ворот. Хоккеисты соперника играют быстро, агрессивно, но в третьем периоде у нас сыграло большинство.

– Почему в конце игры никто не шел в атаку?

– Мы получили удаление, играли пять на шесть. Там играют мастера, которые могут забить. Мы повели 3:0, могли играть по счету. Наверное, надо было сыграть чуть агрессивнее в средней зоне. Нам пришлось непросто.

Шипачев набрал два очка. Как оцените его игру? Казалось, что в равных составах он бережет себя.

– Кому казалось? Мне так не показалось. Он заработал два очка, мы забили два гола. Это большой плюс. Его движения на льду меня устраивают.

– Когда вернется Спунер?

– Ждем, в этой серии он точно сыграет, – сказал главный тренер «Динамо» Минск.

Лукашенко со свитой на хоккее – попадал в трансляцию после голов Минска

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
