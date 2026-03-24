Вячеслав Фетисов: «Я уже 24 года в политике, и 4 года тренерской работы мне сильно помогли в плане продолжения жизни, еще раз научили быть полезным, уметь трудиться, ставить цели»

Фетисов о работе тренером: эти 4 года еще раз научили меня уметь трудиться.

Вячеслав Фетисов вспомнил, как стал тренером «Нью-Джерси» после завершения карьеры хоккеиста, говоря о будущем Александра Овечкина .

– Как вы думаете, он останется еще на год в НХЛ?

– Прежде всего это его желание и все, что связано с клубом.

– А что бы вы ему посоветовали в этом плане? Оставаться?

– Он сам должен принять решение, хочет ли он на таком уровне дальше продолжать играть. Я сам играл до 40 лет, понимаю, что без желания, без физических кондиций сложно выходить, бороться с молодыми ребятами.

– А почему вы в 40 лет решили уйти из НХЛ?

– Из хоккея. Выиграл два Кубка Стэнли подряд и решил уйти на пике. Два года подряд наш «Детройт» в финале под ноль вынес «Филадельфию» и «Вашингтон ». Хотя и был соблазн еще поиграть, но я считаю, что вовремя остановился. Это тоже большое мастерство на самом деле – уйти на пике. И потом уже, по прошествии времени, понимаешь, что это решение было правильным.

– И вы сразу стали тренером в «Нью-Джерси»?

– Меня уговорили. Я не собирался быть тренером, но руководство «Нью-Джерси Девилс» уговорило меня, по сути дела. На самом деле это выдающаяся профессия, и ее нужно любить, чтобы быть успешным. Я сумел влюбиться в тренерскую работу и благодарен, что у меня не было промежутка между карьерой игрока и тренера. То есть буквально в течение двух месяцев я перешел в другое качество, увидел игру с другой стороны. Это колоссальная работа, постоянная подготовка, анализ, психология – важнейший аспект.

Я уже 24 года в политике, и думаю, что 4 года тренерской работы мне сильно помогли в плане продолжения своей жизни, еще раз научили быть полезным, уметь трудиться, ставить перед собой задачи и цели. Захочет ли он быть тренером? – сказал депутат Государственной думы РФ.