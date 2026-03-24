  • Вячеслав Фетисов: «Я уже 24 года в политике, и 4 года тренерской работы мне сильно помогли в плане продолжения жизни, еще раз научили быть полезным, уметь трудиться, ставить цели»
Вячеслав Фетисов вспомнил, как стал тренером «Нью-Джерси» после завершения карьеры хоккеиста, говоря о будущем Александра Овечкина.

– Как вы думаете, он останется еще на год в НХЛ?

– Прежде всего это его желание и все, что связано с клубом.

– А что бы вы ему посоветовали в этом плане? Оставаться?

– Он сам должен принять решение, хочет ли он на таком уровне дальше продолжать играть. Я сам играл до 40 лет, понимаю, что без желания, без физических кондиций сложно выходить, бороться с молодыми ребятами.

– А почему вы в 40 лет решили уйти из НХЛ?

– Из хоккея. Выиграл два Кубка Стэнли подряд и решил уйти на пике. Два года подряд наш «Детройт» в финале под ноль вынес «Филадельфию» и «Вашингтон». Хотя и был соблазн еще поиграть, но я считаю, что вовремя остановился. Это тоже большое мастерство на самом деле – уйти на пике. И потом уже, по прошествии времени, понимаешь, что это решение было правильным.

– И вы сразу стали тренером в «Нью-Джерси»?

– Меня уговорили. Я не собирался быть тренером, но руководство «Нью-Джерси Девилс» уговорило меня, по сути дела. На самом деле это выдающаяся профессия, и ее нужно любить, чтобы быть успешным. Я сумел влюбиться в тренерскую работу и благодарен, что у меня не было промежутка между карьерой игрока и тренера. То есть буквально в течение двух месяцев я перешел в другое качество, увидел игру с другой стороны. Это колоссальная работа, постоянная подготовка, анализ, психология – важнейший аспект.

Я уже 24 года в политике, и думаю, что 4 года тренерской работы мне сильно помогли в плане продолжения своей жизни, еще раз научили быть полезным, уметь трудиться, ставить перед собой задачи и цели. Захочет ли он быть тренером? – сказал депутат Государственной думы РФ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Комсомольская правда»
Депутат-единорос, быть полезным и уметь трудиться – это оксюморон
ну почему ж?) они трудятся, список форбс и ещё большая монополизация не дадут соврать
в этом плане начальство довольно, наверное. стабильность в конце концов
Что полезного сделал за 24 года этот великий политик? Кроме шуток, я правда не в курсе.
Ну как, проголосовал чтоб ты до 65 работал, а потом сказал что это не его инициатива а инициатива партии
Полезного? Ни-ху-..
Большое мастерство - уйти на пике! Золотые слова! Жаль, твоему главному начальнику слабо, да и тебе тоже
И что ты сделал за 24 года?
Ничего, как и все остальные рядом с ним сидящие, это для обычных граждан страны, а для себя много полезного, нужного и ценного)
Цели - они разные бывают. У кого-то быть полезным обществу, своему народу (таких уже почти нет), у кого-то быть полезным для себя, любимого, умножать благосостояние ( опять таки собственное), продвигаться по служебной лестнице.
Тут Славик прав абсолютно - такого опыта четверть века быть популистом и жополизом ни у кого нет
Ага воровать, ой проститите, ОСВАИВАТЬ. какое слово то правильное придумали и не поспоришь. Правду говорят.
