Вячеслав Козлов: «Некоторые хоккеисты «Динамо» играли 1-й матч в плей‑офф. У молодых были неопытность и нервозность, у опытных – сумбур. Спишем на специфическую атмосферу в Минске»

Козлов о поражении в Минске: некоторые игроки «Динамо» играли в плей-офф впервые.

– В первом периоде выстояли, соперник владел инициативой. В Минске всегда тяжело играть: поддержка зрителей, шум трибун, ажиотаж. Некоторые наши хоккеисты играли первый матч в плей‑офф. Главная задача была не пропустить и постараться забить. [В первом периоде] забить не сумели.

Во втором пропустили гол, который не вытекал из игры: был плохой отскок от борта. Потом подвели удаления, и «Динамо» нас наказало. В третьем периоде соперник откатился, мы забросили шайбу, но на большее не хватило.

– Было много брака – нервозность и неопытность?

– Для молодых – неопытность и нервозность. Но было много сумбура и у опытных игроков. Спишем это на первый матч и специфическую атмосферу на арене.

– Чем объясните замену Владислава Подъяпольского в третьем периоде?

– Это была попытка встряхнуть команду и чтобы он готовился ко второй игре, – сказал главный тренер московского «Динамо».