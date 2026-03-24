Вячеслав Козлов: «Некоторые хоккеисты «Динамо» играли 1-й матч в плей‑офф. У молодых были неопытность и нервозность, у опытных – сумбур. Спишем на специфическую атмосферу в Минске»
Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от минского «Динамо» со счетом 1:3 в Кубке Гагарина.
– В первом периоде выстояли, соперник владел инициативой. В Минске всегда тяжело играть: поддержка зрителей, шум трибун, ажиотаж. Некоторые наши хоккеисты играли первый матч в плей‑офф. Главная задача была не пропустить и постараться забить. [В первом периоде] забить не сумели.
Во втором пропустили гол, который не вытекал из игры: был плохой отскок от борта. Потом подвели удаления, и «Динамо» нас наказало. В третьем периоде соперник откатился, мы забросили шайбу, но на большее не хватило.
– Было много брака – нервозность и неопытность?
– Для молодых – неопытность и нервозность. Но было много сумбура и у опытных игроков. Спишем это на первый матч и специфическую атмосферу на арене.
– Чем объясните замену Владислава Подъяпольского в третьем периоде?
– Это была попытка встряхнуть команду и чтобы он готовился ко второй игре, – сказал главный тренер московского «Динамо».
Потрясающее "умение" ВяКо делать даже из ярких хоккеистов, серую массу.
Очевидно, что дальше будет так же. Нудно и в одну калитку