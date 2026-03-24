  • Вячеслав Козлов: «Некоторые хоккеисты «Динамо» играли 1-й матч в плей‑офф. У молодых были неопытность и нервозность, у опытных – сумбур. Спишем на специфическую атмосферу в Минске»
4

Козлов о поражении в Минске: некоторые игроки «Динамо» играли в плей-офф впервые.

Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от минского «Динамо» со счетом 1:3 в Кубке Гагарина.

– В первом периоде выстояли, соперник владел инициативой. В Минске всегда тяжело играть: поддержка зрителей, шум трибун, ажиотаж. Некоторые наши хоккеисты играли первый матч в плей‑офф. Главная задача была не пропустить и постараться забить. [В первом периоде] забить не сумели.

Во втором пропустили гол, который не вытекал из игры: был плохой отскок от борта. Потом подвели удаления, и «Динамо» нас наказало. В третьем периоде соперник откатился, мы забросили шайбу, но на большее не хватило.

– Было много брака – нервозность и неопытность?

– Для молодых – неопытность и нервозность. Но было много сумбура и у опытных игроков. Спишем это на первый матч и специфическую атмосферу на арене.

– Чем объясните замену Владислава Подъяпольского в третьем периоде?

– Это была попытка встряхнуть команду и чтобы он готовился ко второй игре, – сказал главный тренер московского «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Нефтехимик против Авы лучше выглядел.. Все команды бьются, стараются забить..Но Динамо Москва не пытается этого делать, даже уступая 0:1.. Нахватали удалений? А если бы не нахватали, то что? Играли бы в такую же вату, только в равных составах.. Удаления ломают игру, когда есть что ломать.. Сегодня все было изначально сломано
Тактика ВяКо превратить хоккей в унылую возню, к сожалению, работала в первом периоде. Рассчитывать на 0:0 и надеяться на большинство, омерзительнийший выбор. Не дай бог это сработало бы. Но, к счастью, для всех, Минск играть умеет!
Потрясающее "умение" ВяКо делать даже из ярких хоккеистов, серую массу.
Очевидно, что дальше будет так же. Нудно и в одну калитку
Ответ Андрей Масловский
Тактика ВяКо превратить хоккей в унылую возню, к сожалению, работала в первом периоде. Рассчитывать на 0:0 и надеяться на большинство, омерзительнийший выбор. Не дай бог это сработало бы. Но, к счастью, для всех, Минск играть умеет! Потрясающее "умение" ВяКо делать даже из ярких хоккеистов, серую массу. Очевидно, что дальше будет так же. Нудно и в одну калитку
Хватит ныть. Все нормально будет, возьмем свое.
Ответ StarkO
Хватит ныть. Все нормально будет, возьмем свое.
Минск не пройдем, они мощнее играют. Козлов совершил ошибку слив две последних игры в регулярке. С ЦСКА куда больше шансов было бы. Команда Квартальнова переиграет команду Козлова. Наблюдай, потом мне напишешь, по окончании серии. Минус не от меня.
