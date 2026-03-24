Жамнов о 96 силовых в матче «Локо» – «Спартак»: «Знали, против кого играем, надо так все 60 минут. Начали неплохо, потом откатились, хотя установки такой не было. Могли зацепиться»
Алексей Жамнов оценил выступление «Спартака» в матче с «Локомотивом» (3:5) в Кубке Гагарина.
– Под 100 силовых (46 у ярославцев, 50 у москвичей – Спортс”). Согласны, что в таком режиме придется работать?
– Согласен. Знали, против кого играем. Надо играть так все 60 минут. Начали неплохо, а потом откатились, хотя установки такой не было.
– Удаления оказали влияние на команду?
– В таких играх желательно не удаляться. Иногда эмоции перехлестывают, надо убирать это. Нельзя давать «Локомотиву» такой глоток воздуха.
– Советовали игрокам спокойнее реагировать на провокации?
– Сказали играть в хоккей и выполнять работу, а на провокации не обращать внимания.
– Нет опасения, что поражение может надломить команду?
– Нет. Это только первая игра. Могли зацепиться, но готовимся к следующей игре, – сказал главный тренер «Спартака».
Чуть фарта, могли и победить.
Объективно Локомотив сильнее по всем параметрам, но всякое бывает.
Игра понравилась, обе команды играют а не по бортам шайбу возят...