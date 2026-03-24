  • Жамнов о 96 силовых в матче «Локо» – «Спартак»: «Знали, против кого играем, надо так все 60 минут. Начали неплохо, потом откатились, хотя установки такой не было. Могли зацепиться»
Жамнов о 96 силовых в матче «Локо» – «Спартак»: «Знали, против кого играем, надо так все 60 минут. Начали неплохо, потом откатились, хотя установки такой не было. Могли зацепиться»

Алексей Жамнов: могли зацепиться и победить «Локомотив».

Алексей Жамнов оценил выступление «Спартака» в матче с «Локомотивом» (3:5) в Кубке Гагарина.

– Под 100 силовых (46 у ярославцев, 50 у москвичей – Спортс”). Согласны, что в таком режиме придется работать?

– Согласен. Знали, против кого играем. Надо играть так все 60 минут. Начали неплохо, а потом откатились, хотя установки такой не было.

– Удаления оказали влияние на команду?

– В таких играх желательно не удаляться. Иногда эмоции перехлестывают, надо убирать это. Нельзя давать «Локомотиву» такой глоток воздуха.

– Советовали игрокам спокойнее реагировать на провокации?

– Сказали играть в хоккей и выполнять работу, а на провокации не обращать внимания.

– Нет опасения, что поражение может надломить команду?

– Нет. Это только первая игра. Могли зацепиться, но готовимся к следующей игре, – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Достойно играли. Напруга была до последнего. Жаль, не получилось
Бога грешить не надо: сыграли достойно с первой командой... Как раз Мальцев и завелся
За 0-4 в серии зацепитесь скорее всего Алексей Юрьевич
Ответ Artem hoc
За 0-4 в серии зацепитесь скорее всего Алексей Юрьевич
Возможно, но первую игру сыграли достойно...
Чуть фарта, могли и победить.
Объективно Локомотив сильнее по всем параметрам, но всякое бывает.
Игра понравилась, обе команды играют а не по бортам шайбу возят...
Беляев о Кубке Гагарина: «В «Спартаке» все знают, что можем дойти до финала. Самое кайфовое – когда в тебя мало кто верит, что-то там пишут. Нам по барабану, что мы андердоги»
«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» (5:3) в первом матче серии. У Радулова и Иванова по 1+1, у Береглазова и Фроуза по два ассиста
Кубок Гагарина. «Спартак» уступил «Локомотиву», «Динамо» Минск победил «Динамо» Москва, «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Металлург» обыграл «Сибирь»
Бабаев о заслугах Третьяка: «Строится много катков, все регионы охвачены эпидемией хоккея. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе. Уровень хоккея держится, хотя идет изоляция России»
Каменский о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Великое достижение. Радует, что наш хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек»
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» – с «Миннесотой», «Питтсбург» против «Колорадо», «Лос-Анджелес» в гостях у «Калгари»
Иванов перейдет из СКА в «Коламбус» сразу по окончании сезона КХЛ (Алексей Шевченко)
Хартли про 5:3 со «Спартаком»: «У «Локо» не было паники при 0:2, включили скорости и забили два гола в конце 1-го периода, а во 2-м доминировали. Но нам не без разницы, сколько мы пропустили»
Квартальнов про 3:1 с московским «Динамо»: «Тяжело игра давалась. Хорошо, что победили, сыграли дисциплинированно. Шипачев заработал два очков, его движения на льду меня устраивают»
Вячеслав Фетисов: «Я уже 24 года в политике, и 4 года тренерской работы мне сильно помогли в плане продолжения жизни, еще раз научили быть полезным, уметь трудиться, ставить цели»
Вячеслав Козлов: «Некоторые хоккеисты «Динамо» играли 1-й матч в плей‑офф. У молодых были неопытность и нервозность, у опытных – сумбур. Спишем на специфическую атмосферу в Минске»
Ансель Галимов о визите Лукашенко на матч минского и московского «Динамо»: «Впервые играл при президенте Белоруссии, было приятно. Мне лицо разрезали, но я кайфую»
Василий Пономарев: «Ни разу не был в Дубае, такой отдых неинтересен. Мечтаю устроить большое путешествие по России, летом съезжу в Архыз, возможно. По Минску на велосипеде было бы классно покататься»
Ги Буше: «Никогда не запрещаю игрокам драться, никому не позволим ущемлять интересы ребят. Хоккей – силовой вид спорта, здесь идет игра на устрашение. В плей-офф нет места романтике»
Майоров о Кубке Гагарина: «Главный фаворит – одна из восточных команд. «Авангард», «Магнитка» смотрятся солиднее»
Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Наша команда играла неплохо, создавала достаточно моментов, но проиграла. Игроки «Авангарда» бросали так, что мы не успевали блокировать»
Егор Титов: «История с Ружичкой мне непонятна – как можно отказаться играть? Это же твоя работа! Жаль, что «Спартак» потерял одного из лидеров. Но у команды есть характер, может выдать классный хоккей»
Дмитрий Васильев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Колоссальное достижение! Не знаю, на сколько десятилетий сохранится. Не исключаю, что Александр обгонит Гретцки в этом сезоне»
Дмитрий Рябыкин: «Салават» – молодая команда, без кубкового опыта. В регулярке где-то прыгнула выше головы, но плей-офф – совсем другой турнир. Зрелость «Автомобилиста» может стать решающим фактором»
Василий Пономарев: «Малкин не помогал освоиться в Питтсбурге. Ребенком я мечтать о знакомстве с ним и Кросби не мог. Разговаривая с ними, понимаешь, за счет чего эти люди выигрывали кубки»
Галимов о 7-м месте «Динамо»: «Команду оценивают по кубкам, а не по месту в регулярке. Нужно не обращать внимания на поражение в чемпионате. После дождя всегда выходит солнце»
