  • Беляев о Кубке Гагарина: «В «Спартаке» все знают, что можем дойти до финала. Самое кайфовое – когда в тебя мало кто верит, что-то там пишут. Нам по барабану, что мы андердоги»
Беляев о Кубке Гагарина: «В «Спартаке» все знают, что можем дойти до финала. Самое кайфовое – когда в тебя мало кто верит, что-то там пишут. Нам по барабану, что мы андердоги»

– Настрой у нас максимально боевой, стопроцентный. Внутри команды все прекрасно знают, что мы можем проходить первый раунд. И второй с третьим. Можем дойти до финала. Осталось только выйти и доказать это.

Самое кайфовое – когда в тебя мало кто верит. Кто‑то что‑то пишет там. А нам придется все это переворачивать, в этом и есть прелесть спорта.

– «Спартак» непривычно низко завершил регулярный чемпионат. С чем, на ваш взгляд, это связано?

– Я не скажу, что это ужасный отрезок или хороший. Все равно сезон на сезон не приходится. В этом и есть класс команды, когда ты не смотришь на моменты, которые у тебя не получались, ты их анализируешь и должен забыть. Новая стадия – новая жизнь.

Никто не смотрит на то, восьмые мы или седьмые, нам по барабану, что мы, как сейчас модно говорить, андердоги. У нас есть цель, мы к ней идем, – сказал нападающий перед началом серии с «Локомотивом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
они там все не адекватные?
Играли нормально,но непонятно зачем решили постоянно драться . Всю игру задирались,зачем?
до финала Кубка Мэра😆
можете начинать готовиться.
Это он тролит? Или с ума сошел?
Если быстро разбазаривать преимущество в две шайбы,то о чём вообще можно говорить?
Это тебе Саня Радулов сказал, когда тебя за шкирку прижал? 🤣🤣🤣
Ответ Alexander Kulkov
Садись, пять
жаль, что многовато пропустили, а так бы звон колоколов был в случае 5:2🤣🤣
Все претенденты на словах. Метлой молоть, не матчи выигрывать.
