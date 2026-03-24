Беляев о Кубке Гагарина: «В «Спартаке» все знают, что можем дойти до финала. Самое кайфовое – когда в тебя мало кто верит, что-то там пишут. Нам по барабану, что мы андердоги»

Александр Беляев: в «Спартаке» все знают, что можем дойти до финала.

Александр Беляев считает, что «Спартаку » по силам дойти до финала Кубка Гагарина.

– Настрой у нас максимально боевой, стопроцентный. Внутри команды все прекрасно знают, что мы можем проходить первый раунд. И второй с третьим. Можем дойти до финала. Осталось только выйти и доказать это.

Самое кайфовое – когда в тебя мало кто верит. Кто‑то что‑то пишет там. А нам придется все это переворачивать, в этом и есть прелесть спорта.

– «Спартак» непривычно низко завершил регулярный чемпионат. С чем, на ваш взгляд, это связано?

– Я не скажу, что это ужасный отрезок или хороший. Все равно сезон на сезон не приходится. В этом и есть класс команды, когда ты не смотришь на моменты, которые у тебя не получались, ты их анализируешь и должен забыть. Новая стадия – новая жизнь.

Никто не смотрит на то, восьмые мы или седьмые, нам по барабану, что мы, как сейчас модно говорить, андердоги. У нас есть цель, мы к ней идем, – сказал нападающий перед началом серии с «Локомотивом».