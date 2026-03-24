Ги Буше: «Никогда не запрещаю игрокам драться, никому не позволим ущемлять интересы ребят. Хоккей – силовой вид спорта, здесь идет игра на устрашение. В плей-офф нет места романтике»
– Есть ли у вас запрет на драки в плей‑офф?
– Никогда не запрещаю игрокам драться, они прекрасно видят, что происходит на льду, оценивают ситуацию. Если надо постоять за партнера, за вратаря в первую очередь, они видят и реагируют. Единственное, чего мы хотим, – чтобы не было ненужных удалений после свистка.
Мы никому не позволим ущемлять интересы наших ребят, наседать на нашего вратаря недолжным образом.
Хоккей – силовой вид спорта, здесь идет игра на устрашение противника. И логично ждать силовой борьбы, потасовок, драк. Это нормально, это плей‑офф, здесь нет места романтичному хоккею, – сказал главный тренер «Авангарда».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
