Минское «Динамо» обыграло московское в 1-м матче серии – 3:1

Минское «Динамо» обыграло московское – 3:1.

Минское «Динамо » начало серию с московским в Кубке Гагарина с домашней победы.

Игра в Беларуси завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Команда Дмитрия Квартальнова совершила 37 бросков, команда Вячеслава Козлова – 25. Победный гол забил Даррен Дитц .

Вторая игра серии пройдет 26 марта.

Лукашенко со шпицем Умкой посетил 1-ю игру минского «Динамо» с московским в Кубке Гагарина. Его сын Виктор сделал символическое вбрасывание