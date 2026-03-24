Губерниев не считает Овечкина самым великим российским спортсменом: «Почему не Немов, Исинбаева, Большунов? Кто из них более великий? Как понять? Но он один из величайших»
«Александр Овечкин – один из величайших российских спортсменов в XXI веке, это точно. Потому что если говорить о выдающихся достижениях, почему не Немов? Почему не Исинбаева? Кто из них более великий? Как понять? Большунов тот же.
Поэтому он один из величайших. Но то, что он самый выдающийся наш хоккеист в Национальной хоккейной лиге, – безусловно», – сказал комментатор.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Не принижая никого, она явно поименитей будет, при том, что перечисленные вами Пеле/Месси и тот же Овечкин, частенько забивали, абсолютно левым командам. От вида спорта, еще многое, ЛА не пойдет в сравнение с футболом/хоккеем, но какого нибудь Болта из ЛА, или Фелпса из плаванья, явно поставят выше Овечкина, как и Исинбаеву с ее рекордами, тем более это личный вид, где только от одного спортсмена все зависит..
Было бы у нас как на Ямайке, где не так много спортсменов было великих в разных дисциплинах. Там есть Болт. И вот там то можно сказать что Болт величайший спортсмен с Ямайки независимо от вида спорта.
Таких стран, я думаю не так уж и много. И все они с высокой вероятностью очень маленькие. К примеру Либерия. Ну там просто тяжело бороться с Джорджем Веа который еще и президентом стал.