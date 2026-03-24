  • Губерниев не считает Овечкина самым великим российским спортсменом: «Почему не Немов, Исинбаева, Большунов? Кто из них более великий? Как понять? Но он один из величайших»
Губерниев про Овечкина: самый выдающийся наш хоккеист в НХЛ.

Дмитрий Губерниев не считает Александра Овечкина самым великим российским спортсменом.

«Александр Овечкин – один из величайших российских спортсменов в XXI веке, это точно. Потому что если говорить о выдающихся достижениях, почему не Немов? Почему не Исинбаева? Кто из них более великий? Как понять? Большунов тот же.

Поэтому он один из величайших. Но то, что он самый выдающийся наш хоккеист в Национальной хоккейной лиге, – безусловно», – сказал комментатор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Ну и список у Губерниева. Ладно там Яшина, Харламова, Латынину, Карелина, Попова в пример привел бы
Ответ selso99
А про советских речи и не было, очевидно.
Кто эти люди которых он перечислил?
Понятно только что димон губошлеп имея шансы стать великим нишевым комментатором, превратился в то что, геркулес очищал конюшню в одни из своих подвигов
Ответ Александр Кузнецов
Понятно только что димон губошлеп имея шансы стать великим нишевым комментатором, превратился в то что, геркулес очищал конюшню в одни из своих подвигов
он им и был, достаточно вспомнить блеяние в разговоре с малафеевым)
В такой стране как Россия бред выбирать самого лучшего или великого спортсмена , так же как в Германии ,США,Китае и больших спортивных держав. Слишком огромная выборка .
Зато у главного дебила от спорта нет конкурентов
Чувак, об которого на трёх Олимпиадах ноги вытирали- самый великий спортсмен России!)) Это символично.
Все эти "великие" низко пали
Обойти У.Гретцки этот как уделать карьерного Месси или Пеле кто тут рядом ? какой ещё Большунов и пр . .. сбрендил товарищ .
Ответ GullitRuud
да он хайпует
Ну почему, у Исинбаевой 28 ! Мировых рекордов, у Овечкина сколько, два-три для НХЛ ?)
Не принижая никого, она явно поименитей будет, при том, что перечисленные вами Пеле/Месси и тот же Овечкин, частенько забивали, абсолютно левым командам. От вида спорта, еще многое, ЛА не пойдет в сравнение с футболом/хоккеем, но какого нибудь Болта из ЛА, или Фелпса из плаванья, явно поставят выше Овечкина, как и Исинбаеву с ее рекордами, тем более это личный вид, где только от одного спортсмена все зависит..
Так Губерниев прав. У нас много спортсменов добившихся большого успеха во многих видах спорта.
Было бы у нас как на Ямайке, где не так много спортсменов было великих в разных дисциплинах. Там есть Болт. И вот там то можно сказать что Болт величайший спортсмен с Ямайки независимо от вида спорта.
Таких стран, я думаю не так уж и много. И все они с высокой вероятностью очень маленькие. К примеру Либерия. Ну там просто тяжело бороться с Джорджем Веа который еще и президентом стал.
А кто такой губернев, чтобы его мнение кого-то интересовало в мире спорта.
Ответ Серый59
Его спрашивают, он отвечает
Ответ Спартак one love
Его вроде бы ни кто не спрашивал, он сам решил засветиться в этом.
№1 в игровых видах спорта.
