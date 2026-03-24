Губерниев не считает Овечкина самым великим российским спортсменом: «Почему не Немов, Исинбаева, Большунов? Кто из них более великий? Как понять? Но он один из величайших»

Губерниев про Овечкина: самый выдающийся наш хоккеист в НХЛ.

Дмитрий Губерниев не считает Александра Овечкина самым великим российским спортсменом.

«Александр Овечкин – один из величайших российских спортсменов в XXI веке, это точно. Потому что если говорить о выдающихся достижениях, почему не Немов? Почему не Исинбаева? Кто из них более великий? Как понять? Большунов тот же.

Поэтому он один из величайших. Но то, что он самый выдающийся наш хоккеист в Национальной хоккейной лиге , – безусловно», – сказал комментатор.