Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Наша команда играла неплохо, создавала достаточно моментов, но проиграла. Игроки «Авангарда» бросали так, что мы не успевали блокировать»

Игорь Гришин: «Нефтехимик» играл неплохо, но не успевал блокировать броски.

Игорь Гришин высказался о поражении от «Авангарда » (2:4) в Кубке Гагарина.

– Наша команда играла неплохо. Создавали достаточно много моментов, но, к сожалению, проиграли.

Первый период начался с прессинга «Авангарда», у нас не получалось выходить [из‑под прессинга]. Во втором периоде им, может, не хватало скорости, они не успевали накрывать наших ребят – и мы убегали в контратаки.

– Большинство «Авангарда» изменилось?

– Мне казалось, что оно одно из лучших в лиге. Все зависит от того, как игроки исполняют моменты на льду. В этом и есть разница.

У нас в сезоне много блокированных бросков, ребята не жалели себя. В плей‑офф все обращают внимание на этот компонент. Сегодня игроки «Авангарда» бросали так, что мы не успевали блокировать.

– Оцените игру Долганова.

– Идеально, когда вратарь не пропускает. Винить его не в чем. Бросков было много, Окулов бросил с дальней дистанции – попал. Долганов в некоторых моментах выручал нас, – сказал главный тренер «Нефтехимика ».