  • Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Наша команда играла неплохо, создавала достаточно моментов, но проиграла. Игроки «Авангарда» бросали так, что мы не успевали блокировать»
Игорь Гришин высказался о поражении от «Авангарда» (2:4) в Кубке Гагарина.

– Наша команда играла неплохо. Создавали достаточно много моментов, но, к сожалению, проиграли.

Первый период начался с прессинга «Авангарда», у нас не получалось выходить [из‑под прессинга]. Во втором периоде им, может, не хватало скорости, они не успевали накрывать наших ребят – и мы убегали в контратаки.

– Большинство «Авангарда» изменилось?

– Мне казалось, что оно одно из лучших в лиге. Все зависит от того, как игроки исполняют моменты на льду. В этом и есть разница.

У нас в сезоне много блокированных бросков, ребята не жалели себя. В плей‑офф все обращают внимание на этот компонент. Сегодня игроки «Авангарда» бросали так, что мы не успевали блокировать.

– Оцените игру Долганова.

– Идеально, когда вратарь не пропускает. Винить его не в чем. Бросков было много, Окулов бросил с дальней дистанции – попал. Долганов в некоторых моментах выручал нас, – сказал главный тренер «Нефтехимика».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Долганов сражался как Лев, а тренер говорит что выручал в нескольких моментах. Маленько он (тренер) не прав
Материалы по теме
Кубок Гагарина. «Спартак» уступил «Локомотиву», «Динамо» Минск победил «Динамо» Москва, «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Металлург» обыграл «Сибирь»
сегодня, 19:03
Буше про 4:2 с «Нефтехимиком»: «Сильная команда. В этой серии стоит ожидать и 7-го матча, и овертайма в нем. Если «Авангарду» удастся закончить раньше, это будет приятным бонусом»
сегодня, 17:51
«Авангард» сделал камбэк в игре с «Нефтехимиком» (4:2) и повел 1-0 в серии. Окулов забил победный гол
сегодня, 15:53
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» – с «Миннесотой», «Питтсбург» против «Колорадо», «Лос-Анджелес» в гостях у «Калгари»
32 минуты назад
Вячеслав Козлов: «Некоторые хоккеисты «Динамо» играли 1-й матч в плей‑офф. У молодых были неопытность и нервозность, у опытных – сумбур. Спишем на специфическую атмосферу в Минске»
26 минут назад
Жамнов о 96 силовых в матче «Локо» – «Спартак»: «Знали, против кого играем, надо так все 60 минут. Начали неплохо, потом откатились, хотя установки такой не было. Могли зацепиться»
37 минут назад
Беляев о Кубке Гагарина: «В «Спартаке» все знают, что можем дойти до финала. Самое кайфовое – когда в тебя мало кто верит, что-то там пишут. Нам по барабану, что мы андердоги»
48 минут назад
«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» (5:3) в первом матче серии. У Радулова и Иванова по 1+1, у Береглазова и Фроуза по два ассиста
сегодня, 19:15
Минское «Динамо» обыграло московское в 1-м матче серии – 3:1
сегодня, 19:04
Кубок Гагарина. «Спартак» уступил «Локомотиву», «Динамо» Минск победил «Динамо» Москва, «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Металлург» обыграл «Сибирь»
сегодня, 19:03
Губерниев не считает Овечкина самым великим российским спортсменом: «Почему не Немов, Исинбаева, Большунов? Кто из них более великий? Как понять? Но он один из величайших»
сегодня, 18:40
Ротенберг проведет мастер-класс во Всеволожске: «В Ленинградской области прошло мое детство, знаю каждый угол. Я сам из Токсово, возвращение на родную землю вызывает особый трепет»
сегодня, 18:02
Буше про 4:2 с «Нефтехимиком»: «Сильная команда. В этой серии стоит ожидать и 7-го матча, и овертайма в нем. Если «Авангарду» удастся закончить раньше, это будет приятным бонусом»
сегодня, 17:51
Вячеслав Фетисов: «Я уже 24 года в политике, и 4 года тренерской работы мне сильно помогли в плане продолжения жизни, еще раз научили быть полезным, уметь трудиться, ставить цели»
8 минут назад
Ги Буше: «Никогда не запрещаю игрокам драться, никому не позволим ущемлять интересы ребят. Хоккей – силовой вид спорта, здесь идет игра на устрашение. В плей-офф нет места романтике»
54 минуты назад
Майоров о Кубке Гагарина: «Главный фаворит – одна из восточных команд. «Авангард», «Магнитка» смотрятся солиднее»
сегодня, 18:33
Егор Титов: «История с Ружичкой мне непонятна: как можно отказаться играть? Это же твоя работа! Жаль, что «Спартак» потерял одного из лидеров. Но у команды есть характер, может выдать классный хоккей»
сегодня, 16:41
Дмитрий Васильев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Колоссальное достижение, невероятное! Даже не знаю, на сколько десятилетий сохранится. Не исключаю, что Александр обгонит Гретцки в этом сезоне»
сегодня, 16:27
Дмитрий Рябыкин: «Салават» – молодая команда, без кубкового опыта. В регулярке где-то прыгнула выше головы, но плей-офф – совсем другой турнир. Зрелость «Автомобилиста» может стать решающим фактором»
сегодня, 16:06
Василий Пономарев: «Малкин не помогал освоиться в Питтсбурге. Ребенком я мечтать о знакомстве с ним и Кросби не мог. Разговаривая с ними, понимаешь, за счет чего эти люди выигрывали кубки»
сегодня, 15:40
Галимов о 7-м месте «Динамо»: «Команду оценивают по кубкам, а не по месту в регулярке. Нужно не обращать внимания на поражение в чемпионате. После дождя всегда выходит солнце»
сегодня, 15:12
Дмитрий Рябыкин: «У «Северстали», как и «Салавата», недостаток кубкового опыта и жесткости, в ключевых матчах в силовой борьбе они теряются. Череповцу против «Торпедо» срочно нужны неожиданные ходы»
сегодня, 14:32
«Магнитка» в стиле «Властелина колец» анонсировала старт плей-офф: «Светлый маг собрал дружину из лучших, чтобы вернуть заветный кубок. Надели они обереги из родной руды и разучили хитроумные схемы»
сегодня, 11:26Видео
Рекомендуем