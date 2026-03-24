Ротенберг проведет мастер-класс во Всеволожске: «В Ленинградской области прошло мое детство, знаю каждый угол. Я сам из Токсово, возвращение на родную землю вызывает особый трепет»

Роман Ротенберг: Ленинградская область у меня в сердце навсегда.

Роман Ротенберг анонсировал занятие с юными хоккеистами в Ленинградской области.

«В этот четверг, 26 марта, проведу мастер-класс во Всеволожске на новой арене для хоккеистов сборной Ленинградской области 2013 и 2014 годов рождения.

Есть места, которые всегда в сердце и в памяти. Для меня это Ленинградская область. Здесь прошло мое детство, здесь я знаю каждый угол, каждую дорогу. Я сам из Токсово, поэтому возвращение на родную землю вызывает особый трепет!

Очень рад, что смогу поработать с моими земляками, талантливыми ребятами Ленинградской области, которые любят хоккей и хотят расти. На мастер-классе будем разбирать ключевые элементы современного хоккея, работать над катанием, скоростью, координацией, техникой и важными деталями игры.

Приятно видеть, как развивается хоккей в Ленинградской области, как появляются новые арены и создаются условия для детей.

До встречи во Всеволожске! Всегда рад возвращаться домой», – написал первый вице-президент ФХР .