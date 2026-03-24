Буше про 4:2 с «Нефтехимиком»: «Сильная команда. В этой серии стоит ожидать и 7-го матча, и овертайма в нем. Если «Авангарду» удастся закончить раньше, это будет приятным бонусом»

Ги Буше: в серии с «Нефтехимиком» стоит ожидать овертайма в седьмом матче.

Ги Буше прокомментировал волевую победу над «Нефтехимиком» (4:2) в Кубке Гагарина.

– Все было так, как и ожидали. В этой серии стоит ожидать и седьмого матча, и овертайма в нем. Если получится закончить серию раньше, это будет приятным бонусом. «Нефтехимик» – сильная команда.

Мы сами допустили некоторые ошибки, если их исправим, все будет намного лучше. Мы единственные, кто в матче забросил в равных составах. Сегодня в какой‑то степени проявляли осторожность, и это не было нашим планом. С таким соперником надо грамотно обороняться. Когда в серии есть фаворит, это оказывает давление, но в плей‑офф все находятся на равных.

– Эта игра показала, что у «Нефтехимика» есть слабые места? Или это команда без слабых мест?

– У них есть слабости, как и у нас, как и у любой команды. Это нормально. Все друг друга изучили, подошли подготовленными. Мы их ничем особо не удивили, и они нас тоже ничем особо не удивили, – сказал главный тренер «Авангарда».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Журналисты реально такие глупые вопросы задают? Что значит Нефтехимик без слабых мест? И на 7 месте в регулярке? Что он хотели услышать от Ги?
Первый блин комом, как говорится - тяжелая победа Авангарда. Ожидал более качественного хоккея - Г. Буше есть над чем поразмышлять.
А я именно такого хоккея и ожидал в первом матче, вообще не удивился даже поражению. Но при этом в победе в серии уверен.
Какие 7 матчей? Максимум 5 и готовиться к серьезным соперникам.
