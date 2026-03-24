Буше про 4:2 с «Нефтехимиком»: «Сильная команда. В этой серии стоит ожидать и 7-го матча, и овертайма в нем. Если «Авангарду» удастся закончить раньше, это будет приятным бонусом»

Ги Буше: в серии с «Нефтехимиком» стоит ожидать овертайма в седьмом матче.

Ги Буше прокомментировал волевую победу над «Нефтехимиком » (4:2) в Кубке Гагарина.

– Все было так, как и ожидали. В этой серии стоит ожидать и седьмого матча, и овертайма в нем. Если получится закончить серию раньше, это будет приятным бонусом. «Нефтехимик» – сильная команда.

Мы сами допустили некоторые ошибки, если их исправим, все будет намного лучше. Мы единственные, кто в матче забросил в равных составах. Сегодня в какой‑то степени проявляли осторожность, и это не было нашим планом. С таким соперником надо грамотно обороняться. Когда в серии есть фаворит, это оказывает давление, но в плей‑офф все находятся на равных.

– Эта игра показала, что у «Нефтехимика» есть слабые места? Или это команда без слабых мест?

– У них есть слабости, как и у нас, как и у любой команды. Это нормально. Все друг друга изучили, подошли подготовленными. Мы их ничем особо не удивили, и они нас тоже ничем особо не удивили, – сказал главный тренер «Авангарда ».