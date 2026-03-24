Фетисов о политическом будущем Овечкина: «Он правильно воспитан, понимает, кто он в современном мире. Придет за советом – порассуждаем, опыта, который есть у меня, ни у кого нет»

Вячеслав Фетисов: у Овечкина будет много предложений в политике.

Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин мог бы построить политическую карьеру.

«Я думаю, будет куча разных предложений, в том числе наверняка и связанных с его, скажем так, политическим будущим.

Имея такую популярность, нужно понимать, чем ты хочешь заниматься. Я думаю, Саша найдет себя. Он правильно воспитан, понимает, кто он такой в современном мире.

Если придет за советом, то можем с ним порассуждать. Опыта, который есть у меня, ни у кого нет», – сказал депутат Государственной думы.