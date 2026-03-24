  • Фетисов о политическом будущем Овечкина: «Он правильно воспитан, понимает, кто он в современном мире. Придет за советом – порассуждаем, опыта, который есть у меня, ни у кого нет»
22

Вячеслав Фетисов: у Овечкина будет много предложений в политике.

Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин мог бы построить политическую карьеру.

«Я думаю, будет куча разных предложений, в том числе наверняка и связанных с его, скажем так, политическим будущим.

Имея такую популярность, нужно понимать, чем ты хочешь заниматься. Я думаю, Саша найдет себя. Он правильно воспитан, понимает, кто он такой в современном мире.

Если придет за советом, то можем с ним порассуждать. Опыта, который есть у меня, ни у кого нет», – сказал депутат Государственной думы.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Комсомольская правда»
Опыт - мощный, конечно. Не каждый в 90 ые отмывал деньги с бандюками. Не каждый покупал многомиллионную недвижимость в сша, оформляя это на дочку. Ну и в депутатах тоже сидит не каждый.
Ответ Александр Кошечкин
Если ситуация поменяется, также на опыте, Слава в очередной раз поменяет риторику, но возможно другими словами на всякий случай: «Очень соскучился по дочке, улетаю от вас - мои дорогие соотечественники, но обещаю вернуться - верьте»)
Ответ Александр Кошечкин
Фетисов и не скрывает, что именно этому научит Овечкина. Как качать деньги из бюджета в свой карман, ничего собой не представляя
Будучи офицером советской армии сбежать в стан врага, играть там 10 лет, потом вернуться и стать чиновником и депутатом, параллельно клеймить предателей, всех учить патриотизму и как надо Родину любить - это да, такого опыта ни у кого нет!
Интересный отбор в политики, кумовство и протекции, а не образование и понимание. Фетисов реально в политике нуль, но советовать будет, как кнопки жать и подлизовать
Ответ Sobachkin
Обычный советский принцип "патрон-клиент", в СССР всегда так строилось. Для начинающих был необходим высокопоставленный патрон, что бы протащил тебя по карьерной лестнице к себе.
Фетисов постоянно через фамилию Овечкина хвалит себя !
Ответ Огюст
Овечкин может это остановить, но ничего не предпринимает. Они оба одним миром мазаны).
Научите как вовремя предвидеть конец путинтима😏
Опыта какого? Поржать в камеди-клабе?
Ни одного хорошего политика не получилось из спортсменов 🤣🤣🤣
Опытный приспособленец.
Тут кроме опыта еще и ум нужен, Слава🤡
"понимает, кто он такой"

Б####. И ведь есть те, кто всё это поддерживает
