Разин про 4:1 с «Сибирью»: «Установка быстро забить всегда есть, это придает сил и уверенности. «Металлург» вышел и отработал очень дисциплинированно, жалко, что пропустили в конце»
– Первая игра всегда важная. Вышли и отработали очень дисциплинированно, жалко, что пропустили в конце. Установка быстро забить всегда есть, это придает сил и уверенности. Начали матч хорошо, забросили с добивания.
– Игроки таскали баллоны. Довольны физической формой команды?
– Мы так готовимся всегда, еще со времен Ижевска. Цикл баллонов опробован годами. Не буду говорить, что мы суперготовы физически, но команда была готова.
– С Вовченко все нормально?
– Он мог продолжить, но не стали рисковать.
– Можете сказать, что первый период был образцовым?
– Разобрали соперника, ребята выполнили установку, хорошо двигались, проходили среднюю зону, – сказал главный тренер «Металлурга».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это поход за кубком гагарина удачи металургу
С победой нас конечно 🦊🤝.Но сегодня Сибирь я не увидел на площадке.В следующей игре, скорее всего будет совсем другая команда с Новосибирска.Злая и очень колючая.
Если так же будет продолжаться по качеству игры и настырности, то у Сибири не будет шансов даже на размочить счёт по матчам.
Вперёд Магнитка!!!!!!!!!!!!!!!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем