  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
4

Разин про 4:1 с «Сибирью»: «Установка быстро забить всегда есть, это придает сил и уверенности. «Металлург» вышел и отработал очень дисциплинированно, жалко, что пропустили в конце»

Андрей Разин высказался о победе над «Сибирью» (4:1) в Кубке Гагарина.

– Первая игра всегда важная. Вышли и отработали очень дисциплинированно, жалко, что пропустили в конце. Установка быстро забить всегда есть, это придает сил и уверенности. Начали матч хорошо, забросили с добивания.

– Игроки таскали баллоны. Довольны физической формой команды?

– Мы так готовимся всегда, еще со времен Ижевска. Цикл баллонов опробован годами. Не буду говорить, что мы суперготовы физически, но команда была готова.

– С Вовченко все нормально?

– Он мог продолжить, но не стали рисковать.

– Можете сказать, что первый период был образцовым?

– Разобрали соперника, ребята выполнили установку, хорошо двигались, проходили среднюю зону, – сказал главный тренер «Металлурга».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoДаниил Вовченко
logoМатч ТВ
logoАндрей Разин
logoСибирь
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это поход за кубком гагарина удачи металургу
С победой нас конечно 🦊🤝.Но сегодня Сибирь я не увидел на площадке.В следующей игре, скорее всего будет совсем другая команда с Новосибирска.Злая и очень колючая.
Если так же будет продолжаться по качеству игры и настырности, то у Сибири не будет шансов даже на размочить счёт по матчам.
Вперёд Магнитка!!!!!!!!!!!!!!!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем