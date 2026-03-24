Разин про 4:1 с «Сибирью»: «Установка быстро забить всегда есть, это придает сил и уверенности. «Металлург» вышел и отработал очень дисциплинированно, жалко, что пропустили в конце»

Андрей Разин высказался о победе над «Сибирью» (4:1) в Кубке Гагарина.

– Первая игра всегда важная. Вышли и отработали очень дисциплинированно, жалко, что пропустили в конце. Установка быстро забить всегда есть, это придает сил и уверенности. Начали матч хорошо, забросили с добивания.

– Игроки таскали баллоны. Довольны физической формой команды?

– Мы так готовимся всегда, еще со времен Ижевска. Цикл баллонов опробован годами. Не буду говорить, что мы суперготовы физически, но команда была готова.

– С Вовченко все нормально?

– Он мог продолжить, но не стали рисковать.

– Можете сказать, что первый период был образцовым?

– Разобрали соперника, ребята выполнили установку, хорошо двигались, проходили среднюю зону, – сказал главный тренер «Металлурга».