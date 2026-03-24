  • Люзенков про 1:4 от «Металлурга»: «Немного ребята перегорели, чувствовалась скованность у «Сибири». Совершили невынужденные ошибки, которые нам несвойственны»
6

Люзенков про 1:4 от «Металлурга»: «Немного ребята перегорели, чувствовалась скованность у «Сибири». Совершили невынужденные ошибки, которые нам несвойственны»

Тренер «Сибири» Люзенков: немного перегорели в матче с «Металлургом».

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:4) в 1-м матче серии Кубка Гагарина.

«Проиграли первый матч, но серия только началась. Немного ребята перегорели. Разбирали, смотрели соперника, скованность чувствовалось. Было желание, это зашкаливало.

Плюс совершили невынужденные ошибки, которые нам несвойственны. Нельзя допускать ошибки с таким грозным соперником. А в конце на нас ничего не давило, мы решили снять вратаря. Задача была распечатать соперника, при игре 6 на 5 ребята справились.

В таких играх плей‑офф первая шайба очень важна. И реализация необходима. Очень важно было забить», – сказал Люзенков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
6 комментариев
А чего было перегорать ? Задача на сезон выполнена за проигрыш в серии никто не осудит Играйте в своё удовольствие
А чего было перегорать ? Задача на сезон выполнена за проигрыш в серии никто не осудит Играйте в своё удовольствие
👍👍🤝🤝🤝
👍👍🤝🤝🤝
Чему радуешься?
Это только первая игра ПО. Конечно сыграли плохо, не агрессивно. Да и Берлин две под мышкой пропустил.
Я верю в Люзенкова и команду!
Всё ещё впереди!
За Сибирь!!!
Свой максимум,вы показали в конце регулярки.Не удивительно.Потенциала и сил просто не осталось на ПО.
Свой максимум,вы показали в конце регулярки.Не удивительно.Потенциала и сил просто не осталось на ПО.
Вспоминается первый матч прошлогоднего РО против Салавата- 0-7! А сколько визга было!
