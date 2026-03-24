Лукашенко со шпицем Умкой посетил 1-ю игру минского «Динамо» с московским в Кубке Гагарина. Его сын Виктор сделал символическое вбрасывание

Лукашенко приехал на игру минского «Динамо» в Кубке Гагарина.

Политик жестами поприветствовал болельщиков в начале матча. С ним на трибуне находились экс-глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, шпиц Умка.

Символическое вбрасывание перед матчем выполнил сын Александра Лукашенко – президент Национального олимпийского комитета РБ Виктор Лукашенко.

Изображения: кадры из трансляции KHL Prime