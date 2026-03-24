Егор Титов: «История с Ружичкой мне непонятна – как можно отказаться играть? Это же твоя работа! Жаль, что «Спартак» потерял одного из лидеров. Но у команды есть характер, может выдать классный хоккей»

Титов об отчислении Ружички: как можно отказаться играть, если это твоя работа?.

Бывший полузащитник футбольного «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от выступления хоккейного «Спартака» в Кубке Гагарина.

– Мало кто из болельщиков «Спартака» верит, что серия с «Локомотивом» затянется дольше, чем на пять матчей. А вы какого мнения придерживаетесь?

– Надо признать, что «Локомотив» очень хорош в этом сезоне, тем более это действующий обладатель Кубка Гагарина. Это системная команда, выстроенная еще Игорем Никитиным , она мало пропускает, забивает больше, чем соперник, с отрывом в конференции заняла первое место.

«Спартак» же играет волнами – прекрасные игры чередуются с ужасными. Всем известно, что регулярный чемпионат и плей‑офф – совершенно разные турниры, над красно‑белыми ничего не довлеет. Если команда проиграет, это будет логично, но у «Спартака» есть характер, он нас приучил, что может выдать классный хоккей. И еще у «Спартака» потрясающие болельщики.

Команде надо попробовать зацепить один матч в Ярославле, и уже дома ребята при мощной поддержке могут сотворить что‑то необычное.

– «Спартак» перед стартом игр на выбывание потерял одного из лидеров – Адама Ружичку. Серьезный удар?

– История с Ружичкой перед плей‑офф мне непонятна: как можно было отказаться выходить играть? Это же твоя работа!

– Вы верите в историю, что словак отказался играть?

– Об этом сказал капитан «Спартака», человек, который находится в команде. Конечно, я верю в его слова. Если же все обстоит иначе, то сам Ружичка или его представитель должны опровергнуть спартаковскую версию, рассказать, как было на самом деле. Но что бы там ни случилось, жалко, что мы потеряли одного из лидеров команды, нападающего, который играл в первой пятерке и делал результат, – сказал Титов.