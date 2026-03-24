  • Дмитрий Васильев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Колоссальное достижение! Не знаю, на сколько десятилетий сохранится. Не исключаю, что Александр обгонит Гретцки в этом сезоне»
Дмитрий Васильев впечатлен тем, что Александр Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ.

«Колоссальное достижение, невероятное! Не знаю, кому в ближайшее время удастся достичь такой высоты. Это же годы и десятилетия работы. Необходимо несколько десятков лет поддерживать высочайшую форму и постоянно забивать, а у спортсменов не всегда так бывает. Овечкину это удалось.

Даже не знаю, на сколько десятилетий сохранится это достижение. Не исключаю, что Александр все же обгонит Гретцки в этом сезоне. Хотя он не ставит глобальную задачу бить рекорды. Когда просто делаешь свою работу, рекорды сами тебя нагоняют», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Может хватит уже новостей про Овечкина, в КХЛ плей офф идёт, намного интереснее, чем когда Шурик в пустые ворота забьёт и установит рекорд на что лет вперёд.
До чего ж тупорылый, за 11 матчей 17 голов ещё никто не забивал
Задолбали всякими Васильевами и Овечкинами. Тошнит уже от них.
