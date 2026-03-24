Дмитрий Васильев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Колоссальное достижение! Не знаю, на сколько десятилетий сохранится. Не исключаю, что Александр обгонит Гретцки в этом сезоне»

Дмитрий Васильев: 1000 шайб Овечкина – колоссальное достижение, невероятное.

Дмитрий Васильев впечатлен тем, что Александр Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ .

«Колоссальное достижение, невероятное! Не знаю, кому в ближайшее время удастся достичь такой высоты. Это же годы и десятилетия работы. Необходимо несколько десятков лет поддерживать высочайшую форму и постоянно забивать, а у спортсменов не всегда так бывает. Овечкину это удалось.

Даже не знаю, на сколько десятилетий сохранится это достижение. Не исключаю, что Александр все же обгонит Гретцки в этом сезоне. Хотя он не ставит глобальную задачу бить рекорды. Когда просто делаешь свою работу, рекорды сами тебя нагоняют», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.