«Металлург» победил «Сибирь» (4:1) и повел 1-0 в серии. У Ткачева, Канцерова и Яковлева по 1+1

«Металлург » начал серию первого раунда Кубка Гагарина с победы.

Команда Андрея Разина забросила четыре шайбы в ворота «Сибири » на своей арене и пропустила только на 59-й минуте – 4:1. У Егора Яковлева , Романа Канцерова и Владимира Ткачева – по голу и ассисту, Александр Смолин сделал 28 сэйвов.

Второй матч серии плей-офф FONBET КХЛ пройдет 26 марта.