  • «Металлург» победил «Сибирь» (4:1) и повел 1-0 в серии. У Ткачева, Канцерова и Яковлева по 1+1
14

«Металлург» победил «Сибирь» (4:1) и повел 1-0 в серии. У Ткачева, Канцерова и Яковлева по 1+1

«Металлург» выиграл первый матч против «Сибири».

«Металлург» начал серию первого раунда Кубка Гагарина с победы.

Команда Андрея Разина забросила четыре шайбы в ворота «Сибири» на своей арене и пропустила только на 59-й минуте – 4:1. У Егора ЯковлеваРомана Канцерова и Владимира Ткачева – по голу и ассисту, Александр Смолин сделал 28 сэйвов.

Второй матч серии плей-офф FONBET КХЛ пройдет 26 марта.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
блин, обидно, Сашку без сухаря оставили...
Сашку Смолу жаль подвел конёк Хабарова 😃.
Но нечего,дальше лучше!!!!!
Всех с уверенной победой!!!!!!
Молодцы! Жаль не доиграли на сухарь Смолина, но и так хорошо. Теперь с похожим счетом закрывать серию и готовиться дальше.
Лучше 4:0
Хорошее начало, но осадочек остался в виде сорванного сухаря за минуту до конца матча.
Хабарова, просто вытолкнули со своего же пятака. Пока возвращался потерял шайбу. Защитник.
У нас не один такой....К сожалению.
Матч на матч не приходится, по остальным видно будет, сможет ли Сиба, что противопоставить ММГ далее ! Сегодня металурги просто деклассировали Сибу !
Да уж за Смолина обидно, причем забили от своего же конька. А так вообще не видно за счёт чего Сибирь зацепит хотя бы даже 1 матч
По первой игре не возможно судить. В прошлом году разве можно было предположить, что Сибирь зацепится, хотя все возможно.
Выигрывает команда, у которой намного лцчшк глубина состава и мастерства.
Материалы по теме
Кубок Гагарина. «Спартак» уступил «Локомотиву», «Динамо» Минск победил «Динамо» Москва, «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Металлург» обыграл «Сибирь»
вчера, 19:03
«Магнитка» в стиле «Властелина колец» анонсировала старт плей-офф: «Светлый маг собрал дружину из лучших, чтобы вернуть заветный кубок. Надели они обереги из родной руды и разучили хитроумные схемы»
вчера, 11:26Видео
Воробьев о Спронге: «В моей тренерской карьере тоже были игроки, которые просто гении в атаке, а в защите – не очень. Целая тройка – Зарипов – Коварж – Мозякин. Мы играли от их сильных качеств»
23 марта, 18:51
Рекомендуем
Главные новости
Демидов набрал 1+1 в матче с «Каролиной», став 2-й звездой. У него 54 очка в 70 играх
29 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Сент-Луисом», «Тампа» – с «Миннесотой», «Питтсбург» проиграл «Колорадо», «Лос-Анджелес» в гостях у «Калгари»
44 минуты назадLive
Какой клуб КХЛ недавно одержал свою самую крупную победу? И другие рекорды этого сезона
вчера, 22:00Тесты и игры
Бабаев о заслугах Третьяка: «Строится много катков, все регионы охвачены эпидемией хоккея. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе. Уровень хоккея держится, хотя идет изоляция России»
вчера, 21:35
Каменский о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Великое достижение. Радует, что наш хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек»
вчера, 21:25
Иванов перейдет из СКА в «Коламбус» сразу по окончании сезона КХЛ (Алексей Шевченко)
вчера, 21:04
Хартли про 5:3 со «Спартаком»: «У «Локо» не было паники при 0:2, включили скорости и забили два гола в конце 1-го периода, а во 2-м доминировали. Но нам не без разницы, сколько мы пропустили»
вчера, 20:40
Вячеслав Фетисов: «Я уже 24 года в политике, и 4 года тренерской работы мне сильно помогли в плане продолжения жизни, еще раз научили быть полезным, уметь трудиться, ставить цели»
вчера, 20:12
Вячеслав Козлов: «Некоторые хоккеисты «Динамо» играли 1-й матч в плей‑офф. У молодых были неопытность и нервозность, у опытных – сумбур. Спишем на специфическую атмосферу в Минске»
вчера, 19:54
Жамнов о 96 силовых в матче «Локо» – «Спартак»: «Знали, против кого играем, надо так все 60 минут. Начали неплохо, потом откатились, хотя установки такой не было. Могли зацепиться»
вчера, 19:43
Марченко сделал пас на победный гол в матче с «Флайерс». У него 25+34 в 65 играх
4 минуты назад
Бобровский отбил 22 из 26 бросков «Сиэтла», победа – 26-я в 48 матчах
17 минут назад
Михеев забил 14-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 28 очков в 66 играх
46 минут назад
Гендиректор ФХР: «Человеческий контакт есть со всеми федерациями, кроме Канады – у них сменилось руководство после скандала с молодежкой»
59 минут назад
Сурин о 5:3 со «Спартаком»: «Локомотиву» нужно лучше входить в третий период. Уверен, дальше будем наращивать обороты»
сегодня, 01:30
Сергеев об 1:3 с Минском: «Игру «Динамо» поломали удаления. Надеюсь, до всех понятливых все дошло и в следующем матче такого не будет»
сегодня, 01:17
Капризов и Эрикссон Эк сыграют за «Миннесоту» с «Тампой»
вчера, 21:59
Фетисов о 1000 голов Овечкина: «Продолжаю вдохновлять его на рекорды. За 20 лет и вратарь подрос в размерах, и защитники выходят с мыслью не дать забить главному бомбардиру, а он забивает постоянно»
вчера, 21:53
Ансель Галимов о визите Лукашенко на матч минского и московского «Динамо»: «Впервые играл при президенте Белоруссии, было приятно. Мне лицо разрезали, но я кайфую»
вчера, 20:59
Василий Пономарев: «Ни разу не был в Дубае, такой отдых неинтересен. Мечтаю устроить большое путешествие по России, летом съезжу в Архыз, возможно. По Минску на велосипеде было бы классно покататься»
вчера, 20:50
Рекомендуем