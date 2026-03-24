Дмитрий Рябыкин: «Салават» – молодая команда, без кубкового опыта. В регулярке где-то прыгнула выше головы, но плей-офф – совсем другой турнир. Зрелость «Автомобилиста» может стать решающим фактором»
Дмитрий Рябыкин оценил первую встречу «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина.
– Что скажете о первом матче плей-офф-2026 – в Екатеринбурге, где «Автомобилист» победил «Салавата Юлаев» 2:0?
– Здесь без сюрприза. «Салават Юлаев» – молодая команда, без кубкового опыта, легковесная. Она хорошо прошла регулярный чемпионат, учитывая все внутриклубные реалии, где-то прыгнула выше головы. Но плей-офф – совсем другой турнир, в котором многое решает опыт.
В первой игре было видно, что эта зрелость у «Автомобилиста» есть. С его стороны не было лишних эмоций, команда выглядела взрослее, сыграла на классе. Ну и дубль Спронга – особенно его второй гол лазерным броском – это классика кубкового хоккея.
– Не удивлены, что ЦСКА так легко расстался с этим снайпером?
– У каждой команды своя система игры. После ухода Спронга ЦСКА наладил командную игру, «Автомобилист» тоже прибавил. Надо учесть, что Спронг зашел в новый клуб на «низких акциях», после ЦСКА ему нужно было доказывать, это удобная ситуация для клуба – из которой «Автомобилист» извлекает выгоду.
– Как будет развиваться серия?
– «Салават» способен прибавить, особенно дома.
По первому матчу нельзя делать однозначных выводов, но на длинной серии игровая зрелость «Автомобилиста» может стать решающим фактором, – сказал экс-тренер «Витязя».