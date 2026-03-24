  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» сделал камбэк в игре с «Нефтехимиком» (4:2) и повел 1-0 в серии. Окулов забил победный гол
20

«Авангард» сделал камбэк в игре с «Нефтехимиком» (4:2) и повел 1-0 в серии. Окулов забил победный гол

«Авангард» выиграл первый матч серии с «Нефтехимиком».

«Авангард» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в первом матче серии Кубка Гагарина – 4:2.

Команда Ги Буше пропустила на 5-й минуте, но сумела выйти вперед еще в первом периоде. «Нефтехимик» сравнял в третьем периоде, но Константин Окулов забросил решающую шайбу на 55-й минуте, Джованни Фьоре забил в пустые ворота на 59-й.

Омский клуб повел в серии первого раунда плей-офф FONBET КХЛ со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 26 марта.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАвангард
logoНефтехимик
logoКонстантин Окулов
logoКХЛ
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший матч. То, что нужно, чтобы войти в ПО. Нижнекамцы были хороши, не сильно уступали по игре. Честно говоря, я даже предполагал, что первый матч Авангард может проиграть, но хорошо, что забрали эту игру. Едем дальше!
Соседей с Победой, Молодцы!!!
Ответ Александр Трофимов
Соседей с Победой, Молодцы!!!
Нижнекамск - молодцы, приятно удивили.
Маклауд прям топище. Всюду носится, не говоря об игре на точке даже
Нефтехимик хорошо смотрелся
И где Авангард сделал камбэк?
Ответ Сергеич 56
И где Авангард сделал камбэк?
Ну как, с 0:1 героически вернулись в игру. Даром, что ещё в первом периоде, впрочем, это уже совсем другая история :)
Нефтехимик сегодня хотел и мог ! Но класс даёт знать о себе... Авангард любит такую игру дома тягомонина)) но результат закономерен
Или волнение от начала ПО или недонастрой да еще и после паузы, но толком не играли. Скорость появилась только при 2:2. А весь остальной матч несвойственные ошибки, кривые передачи и отсутствие бросков. Ну да победили и хорошо. Послезавтра уже будет лучше.
Волкову отдельный лещ должен быть прописан в раздевалке :)

Нижнекамцы молодцы, в движении выглядели хорошо, если бы с реализацией было получше - во втором штуки 3 спокойно могли закинуть. Ну а про Авангард что сказать - лучше выиграть при плохой игре, нежели наоборот :)
Да ладно камбэк, героический камбэк, с 0-1.
Всех наших с первой победой в плей-офф 💪Удачи во второй игре🤞
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
