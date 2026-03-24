«Авангард» сделал камбэк в игре с «Нефтехимиком» (4:2) и повел 1-0 в серии. Окулов забил победный гол
«Авангард» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в первом матче серии Кубка Гагарина – 4:2.
Команда Ги Буше пропустила на 5-й минуте, но сумела выйти вперед еще в первом периоде. «Нефтехимик» сравнял в третьем периоде, но Константин Окулов забросил решающую шайбу на 55-й минуте, Джованни Фьоре забил в пустые ворота на 59-й.
Омский клуб повел в серии первого раунда плей-офф FONBET КХЛ со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 26 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нижнекамцы молодцы, в движении выглядели хорошо, если бы с реализацией было получше - во втором штуки 3 спокойно могли закинуть. Ну а про Авангард что сказать - лучше выиграть при плохой игре, нежели наоборот :)