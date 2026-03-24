«Авангард» сделал камбэк в игре с «Нефтехимиком» (4:2) и повел 1-0 в серии. Окулов забил победный гол

«Авангард » одержал волевую победу над «Нефтехимиком » в первом матче серии Кубка Гагарина – 4:2.

Команда Ги Буше пропустила на 5-й минуте, но сумела выйти вперед еще в первом периоде. «Нефтехимик» сравнял в третьем периоде, но Константин Окулов забросил решающую шайбу на 55-й минуте, Джованни Фьоре забил в пустые ворота на 59-й.

Омский клуб повел в серии первого раунда плей-офф FONBET КХЛ со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 26 марта.