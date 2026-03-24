Василий Пономарев: «Малкин не помогал освоиться в Питтсбурге. Ребенком я мечтать о знакомстве с ним и Кросби не мог. Разговаривая с ними, понимаешь, за счет чего эти люди выигрывали кубки»

Василий Пономарев: Малкин не помогал освоиться в Питтсбурге.

Василий Пономарев высказался о выступлениях за «Питтсбург» в сезоне-2024/25.

– Какие у вас впечатления от знакомства с Сидни Кросби и Евгением Малкиным?

– Считаю, что так я закрыл свой гештальт. Ребенком я даже и мечтать о таком не мог, не представлял, что получится с ними познакомиться. А в итоге у меня получилось сыграть с такими людьми. Я благодарен судьбе за то, что у меня была такая возможность!

– В личном общении они какие?

– Абсолютно нормальные. Уверен, что вы бы с ними могли спокойно поговорить.

Разговаривая с ними, понимаешь, за счет чего эти люди выигрывали кубки, стремились набрать как можно больше очков. Для них первостепенная задача – победить.

– Помогал ли вам как-то Евгений освоиться в Питтсбурге? Я даже не про команду, а про город?

– Честно говоря, не помогал, – сказал форвард «Авангарда ».