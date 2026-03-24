Малкин из-за травмы верхней части тела пропустит игру «Питтсбурга» с «Колорадо»

Евгений Малкин не примет участия в ближайшем матче «Питтсбурга ».

Клуб сообщил, что у нападающего диагностирована травма верхней части тела, возвращение ожидается со дня на день. Игру с «Колорадо », которая начнется 25 марта в 02:00 по московскому времени, россиянин пропустит.

В этом сезоне у 39-летнего хоккеиста 52 (15+37) очка в 50 играх в НХЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .