  • Даниил Пыленков: «Качество клюшек отчасти упало – 20–25 за регулярку поменял. Коньки по возможности тоже надо чаще менять, быстро становятся мягкими. А нагрудник пятый год со мной»
Даниил Пыленков: «Качество клюшек отчасти упало – 20–25 за регулярку поменял. Коньки по возможности тоже надо чаще менять, быстро становятся мягкими. А нагрудник пятый год со мной»

Даниил Пыленков: качество клюшек упало.

Даниил Пыленков оценил качество хоккейной экипировки, которой сейчас пользуется.

«Качество клюшек отчасти упало. Коньки по возможности тоже надо чаще менять. Быстро все становится мягким, все просаживается. Спасибо «Динамо», что финансирует нас и позволяет заказывать достаточное количество коньков и клюшек.

Нагрудник давно не меняю. Наверное, пятый год со мной. Держится на честном слове.

Все это твоя безопасность и здоровье. Когда у тебя новые коньки, жесткие, сохраняют плотность, то риск травму получить на ровном месте, скажем так, падает.

За эту регулярку я сменил три пары коньков. Клюшек где-то 20-25 штук поменял. Некоторые не потому, что сломались, а из-за мягкости», – сказал защитник «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoДаниил Пыленков
logoКХЛ
logoДинамо Москва
игровая форма
Да и плотность резины в шайбе уже не та
Видимо поэтому некоторые перешли на Союз и Заряд
Ответ Ailgamov
Видимо поэтому некоторые перешли на Союз и Заряд
И на зелёные ЭФСИ
Ответ Ailgamov
Видимо поэтому некоторые перешли на Союз и Заряд
Зарядом кроме тех кто у них на контракте никто особо не играет) Во всей лиге очень мало людей. Потому что палки очень слабые. Они всё пытаются сами чёт придумать, но как были дно, так и остались. Я в целом очень мало людей вижу играющих зарядами среди обычных людей в городе
Союзами тоже много кто на контракте. Но союз подкупили видимо тем, что их гораздо легче достать, достойное качество и открыто говорят о том, что это полностью "подделки" CCM и Bauer по характеристикам
