Даниил Пыленков: «Качество клюшек отчасти упало – 20–25 за регулярку поменял. Коньки по возможности тоже надо чаще менять, быстро становятся мягкими. А нагрудник пятый год со мной»
«Качество клюшек отчасти упало. Коньки по возможности тоже надо чаще менять. Быстро все становится мягким, все просаживается. Спасибо «Динамо», что финансирует нас и позволяет заказывать достаточное количество коньков и клюшек.
Нагрудник давно не меняю. Наверное, пятый год со мной. Держится на честном слове.
Все это твоя безопасность и здоровье. Когда у тебя новые коньки, жесткие, сохраняют плотность, то риск травму получить на ровном месте, скажем так, падает.
За эту регулярку я сменил три пары коньков. Клюшек где-то 20-25 штук поменял. Некоторые не потому, что сломались, а из-за мягкости», – сказал защитник «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Союзами тоже много кто на контракте. Но союз подкупили видимо тем, что их гораздо легче достать, достойное качество и открыто говорят о том, что это полностью "подделки" CCM и Bauer по характеристикам