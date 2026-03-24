1

Галимов о 7-м месте «Динамо»: «Команду оценивают по кубкам, а не по месту в регулярке. Нужно не обращать внимания на поражение в чемпионате. После дождя всегда выходит солнце»

Ансель Галимов оценил выступление московского «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Седьмое место по итогам регулярного сезона для «Динамо» – это разочарование?

– Думаю, команду оценивают по кубкам, а не по месту, которое она заняла в регулярном чемпионате. Это промежуточный итог, но я не могу давать оценку. Нам нужно было хорошо подойти к плей-офф, но были моменты, когда многие лечились, им давали время на восстановление.

– Игорь Ожиганов сказал, что после Нового года команда начала барахтаться. Как вообще удалось выбраться из этого кризиса?

– После дождя всегда выходит солнце. Нужно не обращать внимания на поражение в чемпионате, не зацикливаться на этом. Это опыт, и надо идти дальше, с хорошим настроением выходить на следующую игру и получать удовольствие – это самое главное, иначе зачем ты пришел играть в хоккей? – сказал нападающий.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
это да, только когда команда снизу брала кубок? не помню конечно, но думаю не было такого.
