  • Андрей Кириленко: «Овечкин хуже играть не стал, просто помедленнее. Леброн Джеймс может же в 41 год играть – и Саша может»
«Я, как друг, как болельщик, конечно, хотел бы видеть его продолжающим выступать в НХЛ и в следующем сезоне. Думаю, сил у него еще хватит.

Конечно, ему сложнее. Больше занимает процесс восстановления, больше накапливается усталость, короче смены. Понятно, он не молод. Но он абсолютно любой команде принесет пользу. Как наставник, «дядька», человек, который выходит на свой отрезок и качественно его проводит.

Хуже он играть не стал, просто помедленнее чуть стал из-за физики. Но Леброн Джеймс может же продолжать в 41 год играть – и Саша может», – сказал президент Российской федерации баскетбола.

Сравнил режимщика Джеймса, атлета до мозга костей и любителя пивасика с бургерами.
Пельменями
Ну в такой логике Вашингтону надо подписать Ягра в пару к Овечкину. Подумаешь, от них уедет любой игрок лиги, кроме Перри. Мастерство же на месте, только не на том месте площадки, где нужно
А чё толку что уезжают?)))
Ови в этом сезоне за 71 игру 26+27=53 набрал. 90% игроков такое в прайме не снилось, а типу 40. Лучший в Вашингтоне к тому же)
Не в скорости дело. Кучеров тоже по скорости и резкости уступает обоим Макам. И?
Бегать это конечно круто. Но если ты не понимаешь куда бежать, то смысл от этого теряется) Да и бегунков обычно останавливают корпусом.
Ягр в эти годы летал )))
Летал на 20 месте в списке бомбардиров КХЛ и получал баранку в серии плей-офф от великого Нижнекамска, причём не в 40, а 38 лет.Куда уж Ови до этого)
Уважаемый почитайте статистику Ягра.
У Кириленко вообще с логикой беда.
Паразит за 10 лет так усадил баскетбол. Аж противно.
