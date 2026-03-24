Андрей Кириленко: «Овечкин хуже играть не стал, просто помедленнее. Леброн Джеймс может же в 41 год играть – и Саша может»

Андрей Кириленко: если Леброн играет в 41 год, то и Овечкин может.

Андрей Кириленко сравнил хоккеиста Александра Овечкина с баскетболистом Леброном Джеймсом.

«Я, как друг, как болельщик, конечно, хотел бы видеть его продолжающим выступать в НХЛ и в следующем сезоне. Думаю, сил у него еще хватит.

Конечно, ему сложнее. Больше занимает процесс восстановления, больше накапливается усталость, короче смены. Понятно, он не молод. Но он абсолютно любой команде принесет пользу. Как наставник, «дядька», человек, который выходит на свой отрезок и качественно его проводит.

Хуже он играть не стал, просто помедленнее чуть стал из-за физики. Но Леброн Джеймс может же продолжать в 41 год играть – и Саша может», – сказал президент Российской федерации баскетбола.

