Александр Мостовой: «Овечкин – однозначно лучший в истории среди спортсменов из нашей страны»
У Александра Мостового спросили, является ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин величайшим российским спортсменом в истории.
«Блин, ну как тут ответить? Все-таки есть разные виды спорта: индивидуальные и коллективные. А эти виды спорта не надо сравнивать. Я бы не ставил так вопрос.
Хотя да – среди спортсменов из нашей страны он однозначно лучший в истории», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.
Посольство РФ в США поздравило Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире. Ура!»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если объективно, нет пока россиянина в топе лучших лиг мира, кроме Михалыча.
Что касается лучшего хоккеиста из России,то из всех кого я видел,а это с 85 года-мой первый ЧМ,то самое неизгладимое впечатление производили КЛМ,Могильный,Федоров,Буре.К сожалению,каждый в отдельности.И,конечно,Малкин,Кучеров.
Самый любимый и дорогой мальчишескому сердцу игрок-Сергей Фёдоров.Лучший,это Никита Кучеров.Ови это абсолютная легенда,человек вставший на трон,с коротого скинуть его вряд ли кто сможет в обозримой перспективе.