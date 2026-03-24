Александр Мостовой: «Овечкин – однозначно лучший в истории среди спортсменов из нашей страны»

Александр Мостовой: Овечкин – лучший среди спортсменов из России.

У Александра Мостового спросили, является ли нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин величайшим российским спортсменом в истории.

«Блин, ну как тут ответить? Все-таки есть разные виды спорта: индивидуальные и коллективные. А эти виды спорта не надо сравнивать. Я бы не ставил так вопрос.

Хотя да – среди спортсменов из нашей страны он однозначно лучший в истории», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

Посольство РФ в США поздравило Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире. Ура!»