  Александр Мостовой: «Овечкин – однозначно лучший в истории среди спортсменов из нашей страны»
Александр Мостовой: «Овечкин – однозначно лучший в истории среди спортсменов из нашей страны»

У Александра Мостового спросили, является ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин величайшим российским спортсменом в истории.

«Блин, ну как тут ответить? Все-таки есть разные виды спорта: индивидуальные и коллективные. А эти виды спорта не надо сравнивать. Я бы не ставил так вопрос.

Хотя да – среди спортсменов из нашей страны он однозначно лучший в истории», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

Посольство РФ в США поздравило Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире. Ура!»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Это как сказать?Для хоккейных болельщиков может.Мне больше Кучеров своей игрой нравится.
Лучший ?А как же Медведь,Карелин,Немов,,да даже хоккеисты Кучеров,Макаров,,что Овечкин выиграл в сборной,ни на одном турнире сборных не был лучшим даже
Ответ Andry 72
Допустим, если россиянин стал самым результативным в НБА, то Овечкин точно на втором месте. Но, пока так.

Если объективно, нет пока россиянина в топе лучших лиг мира, кроме Михалыча.
Все же понимают, как нелегко такие слова дались Царю. Респект, величеству!
Хоккейный человек 👍
В спорте все давно придумано.
Если речь идёт о наследии,о вкладе в популяризацию хоккея,то без сомнений для меня-номер один это Овечкин.
Что касается лучшего хоккеиста из России,то из всех кого я видел,а это с 85 года-мой первый ЧМ,то самое неизгладимое впечатление производили КЛМ,Могильный,Федоров,Буре.К сожалению,каждый в отдельности.И,конечно,Малкин,Кучеров.
Самый любимый и дорогой мальчишескому сердцу игрок-Сергей Фёдоров.Лучший,это Никита Кучеров.Ови это абсолютная легенда,человек вставший на трон,с коротого скинуть его вряд ли кто сможет в обозримой перспективе.
Вспомните соответствующий мегаопрос Спортса и все вопросы к Мосту отпадут. В данном случае он более чем совпадает с общественным мнением.
