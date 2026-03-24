Дмитрий Рябыкин: «У «Северстали», как и «Салавата», недостаток кубкового опыта и жесткости, в ключевых матчах в силовой борьбе они теряются. Череповцу против «Торпедо» срочно нужны неожиданные ходы»

Дмитрий Рябыкин: «Северстали» недостает кубкового опыта и жесткости.

Дмитрий Рябыкин оценил шансы «Северстали» пройти первый раунд плей-офф FONBET КХЛ.

– «Торпедо» в Череповце вопреки посеву крупно победило «Северсталь» – 4:1. Сюрприз?

– «Северсталь» чем-то похожа на «Салават»: обе команды быстрые, выдают большой объем движения, но с недостатком кубкового опыта и жесткости. Как следствие, в ключевых матчах в силовой борьбе они теряются.

За последние регулярные чемпионаты Череповец заслуживает всяческого уважения. Но плей-офф – другая история. Было видно, что «Торпедо» было готово к такому сопернику, прочитало его.

Опять-таки по первой игре нельзя спешить с выводами. Но Череповцу нужно срочно искать какие-то неожиданные ходы. В противном случае вновь будет поражение в первом раунде. Два года подряд – от «Спартака», теперь – от «Торпедо». То есть отнюдь не от кубковых фаворитов Запада, что вдвойне обидно, – отметил экс-тренер «Витязя».