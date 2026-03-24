  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дмитрий Рябыкин: «У «Северстали», как и «Салавата», недостаток кубкового опыта и жесткости, в ключевых матчах в силовой борьбе они теряются. Череповцу против «Торпедо» срочно нужны неожиданные ходы»
8

Дмитрий Рябыкин: «У «Северстали», как и «Салавата», недостаток кубкового опыта и жесткости, в ключевых матчах в силовой борьбе они теряются. Череповцу против «Торпедо» срочно нужны неожиданные ходы»

Дмитрий Рябыкин: «Северстали» недостает кубкового опыта и жесткости.

Дмитрий Рябыкин оценил шансы «Северстали» пройти первый раунд плей-офф FONBET КХЛ.

– «Торпедо» в Череповце вопреки посеву крупно победило «Северсталь» – 4:1. Сюрприз?

– «Северсталь» чем-то похожа на «Салават»: обе команды быстрые, выдают большой объем движения, но с недостатком кубкового опыта и жесткости. Как следствие, в ключевых матчах в силовой борьбе они теряются.

За последние регулярные чемпионаты Череповец заслуживает всяческого уважения. Но плей-офф – другая история. Было видно, что «Торпедо» было готово к такому сопернику, прочитало его.

Опять-таки по первой игре нельзя спешить с выводами. Но Череповцу нужно срочно искать какие-то неожиданные ходы. В противном случае вновь будет поражение в первом раунде. Два года подряд – от «Спартака», теперь – от «Торпедо». То есть отнюдь не от кубковых фаворитов Запада, что вдвойне обидно, – отметил экс-тренер «Витязя».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Russia-hockey
logoДмитрий Рябыкин
logoСалават Юлаев
logoТорпедо
logoКХЛ
logoСеверсталь
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Череповец дома проиграл более низкому по таблице Торпедо. Уфа проиграла в гостях Авто, во многом , случайно, из за одной неудачной минуты. И этот "эксперт" обобщает эти две команды). Сходи в аптеку, купи мозги).
Ответ agentkuper
Череповец дома проиграл более низкому по таблице Торпедо. Уфа проиграла в гостях Авто, во многом , случайно, из за одной неудачной минуты. И этот "эксперт" обобщает эти две команды). Сходи в аптеку, купи мозги).
Салават проигрывает в наглости, игроки Авто хозяины во вратарской зоне Вязового, пытаются его сломать, контактируют с ним, что недопустимо. Надо этот вопрос закрыть Салавату. Если сравнить 2х вратарей, то Вязовой сильнее, на что и Авто сделал акцент, вывести из равновесия психологически или физически.
ахах 😂 недостаток кубкого опыта 🤣
Это у Салават Ю недостаток кубкового опыта? У Авто стало быть достаток, что за бред, лишь бы ляпнуть. Сам то чего добился, пшик.
Не один между прочим там ладно молодые игроки но опотные тоже достаточно. Рябкин сперва изучай потом прогноз делай.
Салават ни разу не выходил в плей-офф, не являлся чемпионом страны и обладателем кубка, поэтому не имеет кубкового опыта… 🤦‍♂️
Рябыкин опять пургу погнал.... Ванга хоккея... Всевидящее ОКО....
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем