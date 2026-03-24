  • Беляев о матчах с «Локомотивом»: «Если Радулов, Сурин или любой другой игрок будет делать непристойные вещи – может получить по заслугам. На войне все средства хороши»
8

Александр Беляев предупредил, что у хоккеистов «Локомотива» будут проблемы, если они будут «делать непристойные вещи».

– Радулов с Суриным любят залезать под кожу сопернику, насколько вы внутри команды готовы к их проделкам?

– Если Радулов, Сурин или любой другой их игрок подъедет к нашему вратарю, независимо от того, какого он статуса, он может получить по заслугам, если будет делать непристойные вещи. Такой подход против «Локомотива» будет эффективным, на войне все средства хороши, – ответил нападающий «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
8 комментариев
какой придурок эти вопросы задавал. чепушило какое то.
Ответ Вячеслав_1116128372
Лысенков конечно, кто ещё
Ну, насмешил... 🤣🤣🤣
Предупредил через газету
Комментарий удален модератором
Ответ AlfaA
Комментарий удален модератором
Ну Радулов сейчас тоже не тот, постарел. И тафгаем он никогда не был. Ну а Локо чо со слабыми командами хоть как справится.
Ответ Xell
Друг человека и раньше героем никогда не был. И все лаял из за угла. А сейчас и подавно. Будет плохо себя вести - затопчут. Его в открытую предупредили.
спартаковский мальчик будет выступать ровно до третьей игры - пока Никита Черепанов отбывает дисквалификацию.
