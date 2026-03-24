Беляев о матчах с «Локомотивом»: «Если Радулов, Сурин или любой другой игрок будет делать непристойные вещи – может получить по заслугам. На войне все средства хороши»

Александр Беляев: Радулов может получить по заслугам за непристойные вещи.

– Радулов с Суриным любят залезать под кожу сопернику, насколько вы внутри команды готовы к их проделкам?

– Если Радулов, Сурин или любой другой их игрок подъедет к нашему вратарю, независимо от того, какого он статуса, он может получить по заслугам, если будет делать непристойные вещи. Такой подход против «Локомотива» будет эффективным, на войне все средства хороши, – ответил нападающий «Спартака ».