«Магнитка» в стиле «Властелина колец» анонсировала старт плей-офф: «Светлый маг собрал дружину из лучших, чтобы вернуть заветный кубок. Надели они обереги из родной руды и разучили хитроумные схемы»
«Металлург» сегодня начинает серию плей-офф первого раунда Кубка Гагарина против «Сибири».
Магнитогорский клуб выпустил ролик, где в стиле «Властелина колец» анонсировал начало матчей на вылет.
«Это предание о граде Магнитогорске, что стоит у подножия каменного пояса, у горы Магнитной. Испокон веков там обитал народ, рожденный из камня и пламени.
Под гул их молотов текут огненные реки стали. Их особая страсть – ледяная игра. В лето позапрошлое мастера магнитогорские добыли главный трофей: звезда «Металлурга» засияла в созвездии Первых. Но прошлой весной кубок ушел к чужеземцам.
И тогда светлый маг собрал дружину из лучших, чтобы вернуть заветный кубок. Надели они обереги из родной руды и разучили хитроумные схемы. Поклонившись Магнитной горе, дружина двинулась на восток, навстречу солнцу», – говорится в ролике.