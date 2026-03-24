  • «Магнитка» в стиле «Властелина колец» анонсировала старт плей-офф: «Светлый маг собрал дружину из лучших, чтобы вернуть заветный кубок. Надели они обереги из родной руды и разучили хитроумные схемы»
«Металлург» в стиле фэнтези анонсировал старт Кубка Гагарина.

«Металлург» сегодня начинает серию плей-офф первого раунда Кубка Гагарина против «Сибири».

Магнитогорский клуб выпустил ролик, где в стиле «Властелина колец» анонсировал начало матчей на вылет.

«Это предание о граде Магнитогорске, что стоит у подножия каменного пояса, у горы Магнитной. Испокон веков там обитал народ, рожденный из камня и пламени.

Под гул их молотов текут огненные реки стали. Их особая страсть – ледяная игра. В лето позапрошлое мастера магнитогорские добыли главный трофей: звезда «Металлурга» засияла в созвездии Первых. Но прошлой весной кубок ушел к чужеземцам.

И тогда светлый маг собрал дружину из лучших, чтобы вернуть заветный кубок. Надели они обереги из родной руды и разучили хитроумные схемы. Поклонившись Магнитной горе, дружина двинулась на восток, навстречу солнцу», – говорится в ролике.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
Разин чисто внешне больше похож на предводителя отряда армии Саурона😆
Сибирь, Ты не пройдешь!!!
Ответ Artyom Bytsko
И что, за то вас покашмарим!😂
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Спартак» в гостях у «Локомотива», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Авангард» победил «Нефтехимик», «Металлург» обыграл «Сибирь»
16 минут назадLive
«Металлург» победил «Сибирь» (4:1) и повел 1-0 в серии. У Ткачева, Канцерова и Яковлева по 1+1
29 минут назад
«Авангард» сделал камбэк в игре с «Нефтехимиком» (4:2) и повел 1-0 в серии. Окулов забил победный гол
54 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» – с «Миннесотой», «Питтсбург» против «Колорадо», «Лос-Анджелес» в гостях у «Калгари»
сегодня, 15:20
Малкин из-за травмы верхней части тела пропустит игру «Питтсбурга» с «Колорадо»
сегодня, 15:17
Даниил Пыленков: «Качество клюшек отчасти упало – 20–25 за регулярку поменял. Коньки по возможности тоже надо чаще менять, быстро становятся мягкими. А нагрудник пятый год со мной»
сегодня, 15:06
Андрей Кириленко: «Овечкин хуже играть не стал, просто помедленнее. Леброн Джеймс может же в 41 год играть – и Саша может»
сегодня, 14:55
Александр Мостовой: «Овечкин – однозначно лучший в истории среди спортсменов из нашей страны»
сегодня, 14:43
Беляев о матчах с «Локомотивом»: «Если Радулов, Сурин или любой другой игрок будет делать непристойные вещи – может получить по заслугам. На войне все средства хороши»
сегодня, 14:15
Все рекорды сезона КХЛ – в одном месте. Найдете ложные?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Титов: «История с Ружичкой мне непонятна: как можно отказаться играть? Это же твоя работа! Жаль, что «Спартак» потерял одного из лидеров. Но у команды есть характер, может выдать классный хоккей»
6 минут назад
Дмитрий Васильев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Колоссальное достижение, невероятное! Даже не знаю, на сколько десятилетий сохранится. Не исключаю, что Александр обгонит Гретцки в этом сезоне»
20 минут назад
Дмитрий Рябыкин: «Салават» – молодая команда, без кубкового опыта. В регулярке где-то прыгнула выше головы, но плей-офф – совсем другой турнир. Зрелость «Автомобилиста» может стать решающим фактором»
41 минуту назад
Василий Пономарев: «Малкин не помогал освоиться в Питтсбурге. Ребенком я мечтать о знакомстве с ним и Кросби не мог. Разговаривая с ними, понимаешь, за счет чего эти люди выигрывали кубки»
сегодня, 15:40
Галимов о 7-м месте «Динамо»: «Команду оценивают по кубкам, а не по месту в регулярке. Нужно не обращать внимания на поражение в чемпионате. После дождя всегда выходит солнце»
сегодня, 15:12
Дмитрий Рябыкин: «У «Северстали», как и «Салавата», недостаток кубкового опыта и жесткости, в ключевых матчах в силовой борьбе они теряются. Череповцу против «Торпедо» срочно нужны неожиданные ходы»
сегодня, 14:32
Пономарев об НХЛ: «Дверь не закрываю, но дела «Авангарда» сейчас первостепенны. Главная задача – выиграть Кубок Гагарина»
сегодня, 10:56
Форвард «Адмирала» Тертышный: «Классно играть на Дальнем Востоке. Перелеты не так страшны, город интересный и за команду хорошо болеют»
сегодня, 10:13
Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ
сегодня, 09:14
Рябыкин о серии ЦСКА – СКА: «Затянется до 7 матчей, возможно. Будет самой равной и напряженной в 1-м раунде»
сегодня, 08:15
Рекомендуем