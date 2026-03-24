Пономарев об НХЛ: «Дверь не закрываю, но дела «Авангарда» сейчас первостепенны. Главная задача – выиграть Кубок Гагарина»

Пономарев об НХЛ: дверь не закрываю, но дела «Авангарда» первостепенны.

Нападающий «Авангарда » Василий Пономарев заявил, что в будущем готов рассмотреть возвращение в Северную Америку.

24-летний игрок набрал 25 (14+11) очков в 55 матчах дебютного FONBET чемпионата КХЛ. Форвард шесть сезонов выступал в Канаде и США. На его счету 9 игр в НХЛ и 195 – в АХЛ.

– Ваш контракт с «Авангардом» действует еще два сезона. Дверь в НХЛ не закрываете?

– Точно не закрываю, но первостепенны сейчас дела «Авангарда». Сейчас все мысли здесь, а главная задача – выиграть Кубок Гагарина. Уже после этого буду смотреть в будущее.

В данный момент в «Авангарде» собрался отличный коллектив, мы можем бороться за чемпионство не только в этом году, но и в ближайшем будущем. Надеюсь, мы будем не только претендовать на Кубок, но и завоюем его.

– Тренировочные сборы летом будете проводить в России или поедете готовиться к новому сезону в Америку?

– А я в любом случае каждое лето готовился в России, – сказал Пономарев.

