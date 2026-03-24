  • Пономарев об НХЛ: «Дверь не закрываю, но дела «Авангарда» сейчас первостепенны. Главная задача – выиграть Кубок Гагарина»
Пономарев об НХЛ: «Дверь не закрываю, но дела «Авангарда» сейчас первостепенны. Главная задача – выиграть Кубок Гагарина»

Пономарев об НХЛ: дверь не закрываю, но дела «Авангарда» первостепенны.

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев заявил, что в будущем готов рассмотреть возвращение в Северную Америку.

24-летний игрок набрал 25 (14+11) очков в 55 матчах дебютного FONBET чемпионата КХЛ. Форвард шесть сезонов выступал в Канаде и США. На его счету 9 игр в НХЛ и 195 – в АХЛ.

– Ваш контракт с «Авангардом» действует еще два сезона. Дверь в НХЛ не закрываете?

– Точно не закрываю, но первостепенны сейчас дела «Авангарда». Сейчас все мысли здесь, а главная задача – выиграть Кубок Гагарина. Уже после этого буду смотреть в будущее.

В данный момент в «Авангарде» собрался отличный коллектив, мы можем бороться за чемпионство не только в этом году, но и в ближайшем будущем. Надеюсь, мы будем не только претендовать на Кубок, но и завоюем его.

– Тренировочные сборы летом будете проводить в России или поедете готовиться к новому сезону в Америку?

– А я в любом случае каждое лето готовился в России, – сказал Пономарев.

Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Хахахаах. Она же сама закрылась
Материалы по теме
Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»
сегодня, 08:58
«Овечкин – абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет – и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра
вчера, 14:45
Леонид Вайсфельд: «Металлург» стал лучшим в регулярке, но фаворит Кубка Гагарина – «Авангард». Его игра приспособлена для плей-офф»
21 марта, 18:11
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» – с «Миннесотой», «Питтсбург» против «Колорадо», «Лос-Анджелес» в гостях у «Калгари»
12 минут назад
Малкин из-за травмы верхней части тела пропустит игру «Питтсбурга» с «Колорадо»
15 минут назад
Даниил Пыленков: «Качество клюшек отчасти упало – 20–25 за регулярку поменял. Коньки по возможности тоже надо чаще менять, быстро становятся мягкими. А нагрудник пятый год со мной»
26 минут назад
Кубок Гагарина. «Авангард» играет с «Нефтехимиком», «Металлург» принимает «Сибирь», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Спартак» в гостях у «Локомотива»
сегодня, 13:31Live
Андрей Кириленко: «Овечкин хуже играть не стал, просто помедленнее. Леброн Джеймс может же в 41 год играть – и Саша может»
37 минут назад
Александр Мостовой: «Овечкин – однозначно лучший в истории среди спортсменов из нашей страны»
49 минут назад
Беляев о матчах с «Локомотивом»: «Если Радулов, Сурин или любой другой игрок будет делать непристойные вещи – может получить по заслугам. На войне все средства хороши»
сегодня, 14:15
Все рекорды сезона КХЛ – в одном месте. Найдете ложные?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Бабаев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «У «Спартака» наименьшие шансы пройти. В Магнитогорске бегают с баллонами, у «Ак Барса» с «Трактором» – 70 на 30»
сегодня, 10:43
«Автомобилист» убрал имя Буше со шкафчика в раздевалке. Форвард уехал в США по семейным обстоятельствам в конце января
сегодня, 10:28
Галимов о 7-м месте «Динамо»: «Команду оценивают по кубкам, а не по месту в регулярке. Нужно не обращать внимания на поражение в чемпионате. После дождя всегда выходит солнце»
20 минут назад
Дмитрий Рябыкин: «У «Северстали», как и «Салавата», недостаток кубкового опыта и жесткости, в ключевых матчах в силовой борьбе они теряются. Череповцу против «Торпедо» срочно нужны неожиданные ходы»
сегодня, 14:32
«Магнитка» в стиле «Властелина колец» анонсировала старт плей-офф: «Светлый маг собрал дружину из лучших, чтобы вернуть заветный кубок. Надели они обереги из родной руды и разучили хитроумные схемы»
сегодня, 11:26Видео
Форвард «Адмирала» Тертышный: «Классно играть на Дальнем Востоке. Перелеты не так страшны, город интересный и за команду хорошо болеют»
сегодня, 10:13
Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ
сегодня, 09:14
Рябыкин о серии ЦСКА – СКА: «Затянется до 7 матчей, возможно. Будет самой равной и напряженной в 1-м раунде»
сегодня, 08:15
Защитники «Флориды» Миккола и Балинскис досрочно завершили сезон из-за травм. Действующий чемпион идет 14-м на Востоке
сегодня, 07:32
«Юта» подписала контракт новичка с Денуайе – 4-м номером драфта-2025. 18-летний форвард набрал 78 очков за 45 игр в QMJHL
сегодня, 07:05
Нестеров из ЦСКА о рекорде КХЛ по очкам в плей-офф среди защитников: «Личная статистика не имеет значения. Главное – победа»
сегодня, 06:39
Аскаров возобновил тренировки с «Сан-Хосе». Вратарь не играет с 11 марта из-за травмы
сегодня, 06:10
