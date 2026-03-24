Бабаев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «У «Спартака» наименьшие шансы пройти. В Магнитогорске бегают с баллонами, у «Ак Барса» с «Трактором» – 70 на 30»

Агент Шуми Бабаев поделился мнением о фаворитах первого раунда Кубка Гагарина.

– Кого бы назвали фаворитами плей-офф КХЛ?

– Я бы не называл каких-то фаворитов. Есть пары, в которых более-менее понятен результат, но все равно могут быть сюрпризы. На что способны команды, будет видно только к третьей-пятой игре серий. В Магнитогорске бегают с баллонами, в других командах готовятся по-своему.

– Можно ждать какие-то неожиданности?

– В паре «Северсталь» – «Торпедо» любая команда может пройти. Если пройдет нижегородская, будет неожиданность, если череповецкая – само ее участие во втором раунде будет неожиданностью. Наименьшие шансы все-таки у «Спартака», им тяжело будет пройти «Локомотив». Остальные пары на Западе плюс-минус равны.

На Востоке тоже можно ждать сюрпризов. У «Автомобилиста» больше шансов, чем у «Салавата Юлаева», но ненамного. То же самое в серии «Ак Барс» – «Трактор». Шансы в пользу Казани 70 на 30, но, думаю, в Челябинске не устраивает то, как играла команда в регулярке. Посмотрим, что в «Тракторе» покажут в плей-офф, – сказал Бабаев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Кто бы с чем ни бегал; с баллонами или вагонетками, шансы на начало плей-офф у всех одинаковые: - 50/50.
"гипотетически" (с)
Трактор пройдёт дальше
у трактора одна тройка , средний вратарь , защитники на троечку...
ну зачем ты так всю интригу в зародыше уничтожил, все расходимся,раз Ми ша сказал что Трактор идет дальше,значит без вариантов)))))
Да, слышали твои прогнозы относительно будущего Кузнецова. Теперь сюда решил залезть. Рассуждает со знанием понимающего человека, клоун.
Столько букв, а смысла нет
даже перед игрой это было максимум 60 на 40 , но после вчерашней игры это уже 55 на 45 если даже 50 на 50. А теперь представьте если бы у них был стабильный вратарь весь год? Они спокойно сейчас могли быть на месте акб или авто. Если акб хочет пройти дальше,это будет явно не легкая прогулка для них.
Смотрим хоккей и не слушаем бабаевых.
Смотрим хоккей и не слушаем бабаевых. В ПО прогнозы частенько не сбываются.
Цыган тебя спасибо за играков. Но Ты не эксперт ☝️. Боль. Сю
