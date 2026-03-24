Бабаев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «У «Спартака» наименьшие шансы пройти. В Магнитогорске бегают с баллонами, у «Ак Барса» с «Трактором» – 70 на 30»
Агент Шуми Бабаев поделился мнением о фаворитах первого раунда Кубка Гагарина.
– Кого бы назвали фаворитами плей-офф КХЛ?
– Я бы не называл каких-то фаворитов. Есть пары, в которых более-менее понятен результат, но все равно могут быть сюрпризы. На что способны команды, будет видно только к третьей-пятой игре серий. В Магнитогорске бегают с баллонами, в других командах готовятся по-своему.
– Можно ждать какие-то неожиданности?
– В паре «Северсталь» – «Торпедо» любая команда может пройти. Если пройдет нижегородская, будет неожиданность, если череповецкая – само ее участие во втором раунде будет неожиданностью. Наименьшие шансы все-таки у «Спартака», им тяжело будет пройти «Локомотив». Остальные пары на Западе плюс-минус равны.
На Востоке тоже можно ждать сюрпризов. У «Автомобилиста» больше шансов, чем у «Салавата Юлаева», но ненамного. То же самое в серии «Ак Барс» – «Трактор». Шансы в пользу Казани 70 на 30, но, думаю, в Челябинске не устраивает то, как играла команда в регулярке. Посмотрим, что в «Тракторе» покажут в плей-офф, – сказал Бабаев.