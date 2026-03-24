Бабаев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «У «Спартака» наименьшие шансы пройти. В Магнитогорске бегают с баллонами, у «Ак Барса» с «Трактором» – 70 на 30»

Бабаев о 1-м раунде Кубка Гагарина: у «Спартака» наименьшие шансы пройти.

– Кого бы назвали фаворитами плей-офф КХЛ?

– Я бы не называл каких-то фаворитов. Есть пары, в которых более-менее понятен результат, но все равно могут быть сюрпризы. На что способны команды, будет видно только к третьей-пятой игре серий. В Магнитогорске бегают с баллонами, в других командах готовятся по-своему.

– Можно ждать какие-то неожиданности?

– В паре «Северсталь » – «Торпедо » любая команда может пройти. Если пройдет нижегородская, будет неожиданность, если череповецкая – само ее участие во втором раунде будет неожиданностью. Наименьшие шансы все-таки у «Спартака », им тяжело будет пройти «Локомотив». Остальные пары на Западе плюс-минус равны.

На Востоке тоже можно ждать сюрпризов. У «Автомобилиста » больше шансов, чем у «Салавата Юлаева », но ненамного. То же самое в серии «Ак Барс » – «Трактор ». Шансы в пользу Казани 70 на 30, но, думаю, в Челябинске не устраивает то, как играла команда в регулярке. Посмотрим, что в «Тракторе» покажут в плей-офф, – сказал Бабаев.

