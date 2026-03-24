«Автомобилист» убрал имя Буше со шкафчика в раздевалке. Форвард уехал в США по семейным обстоятельствам в конце января

«Автомобилист » убрал имя Рида Буше со шкафчика в командной раздевалке.

32-летний форвард покинул расположение клуба в конце января. Он уехал на свадьбу брата в США и не вернулся после Матча звезд КХЛ.

Ранее появилась информация , что Буше может покинуть «Автомобилист» из-за ультиматума жены, которая столкнулась с послеродовой депрессией и потребовала от форварда выбрать между семьей и хоккеем.

В этом сезоне нападающий провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (17+25) очка при полезности «плюс 6».

\Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома и подставляет команду»