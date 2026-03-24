  «Автомобилист» убрал имя Буше со шкафчика в раздевалке. Форвард уехал в США по семейным обстоятельствам в конце января
«Автомобилист» убрал имя Буше со шкафчика в раздевалке. Форвард уехал в США по семейным обстоятельствам в конце января

«Автомобилист» убрал имя Рида Буше со шкафчика игрока в раздевалке.

«Автомобилист» убрал имя Рида Буше со шкафчика в командной раздевалке.

32-летний форвард покинул расположение клуба в конце января. Он уехал на свадьбу брата в США и не вернулся после Матча звезд КХЛ.

Ранее появилась информация, что Буше может покинуть «Автомобилист» из-за ультиматума жены, которая столкнулась с послеродовой депрессией и потребовала от форварда выбрать между семьей и хоккеем.

В этом сезоне нападающий провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (17+25) очка при полезности «плюс 6».

\Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома и подставляет команду»

Максимально непорядочно поступил Буше. Не думаю, что после этого "фортеля", он найдет работу в КХЛ.
Ответ Максим Седов
Максимально непорядочно поступил Буше. Не думаю, что после этого "фортеля", он найдет работу в КХЛ.
К соданию, думаю, найдет. Игрок ведь хороший, сказать, что наше общество не разобщено, не сказать ничего. Всем же было плевать, что онне там с девочкой...того..... как говорится, моя хата с краю у многих людей в нашей стране девиз. А тут как бы рынок дефицитный... Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы после такого игроки находили себе работу.
"... потребовала от форварда выбрать между семьей и хоккеем... "
На что же она жить будет с тремя детьми, если он хоккей выберет?)
Ответ Angryslon
"... потребовала от форварда выбрать между семьей и хоккеем... " На что же она жить будет с тремя детьми, если он хоккей выберет?)
на алименты
Ответ CONST_VAN_G
на алименты
Алименты и зарплата это разные вещи. После тех сумм, что он зарабатывал, алименты будут ей казаться копейками.
настолько наплевательское отношение к контрактным обязательствам, к команде, удивительно
Не знаю, тут многие пеняют на то, что контракты в КХЛ не уважают теперь, но почему-то не вижу проблем у нормальных легионеров - никто просто так никуда не срывается.

А тот факт, что ты из КХЛ деранул, наплевав на все, уж точно ли не будет учитываться в других лигах, где все-таки на профессионализм игрока посмотрят при подписании?

Вообще чем дальше. тем больше убеждаюсь, какой Сопин крутой. Все сомнительные ребята пошли на выход, и время лишь подтверждает его правоту. Вот и Буше не продлили, хотя он тупо выжимал на уровне ВЭ у Авангарда деньги. Авто с дуру его подписал, ну и вот приехали
Прям она хочет, чтобы ее мужик заруинил многомиллионную карьеру? Этот ультиматум надо понимать как попытку вывода "инвестиций в мужа", хочет отжать половину его бабла и кайфовать в штатах не парясь
в кхл его больше никто не подпишет
Правильно сказал Мильштейн, у хоккеиста 3 врага - травмы, женщины и алкоголь.
Агент как-то комментировал его исчезновение?
Ответ ТимТалер
Агент как-то комментировал его исчезновение?
Бабай уже всё рассказал в ЭХБ, он тесно дружит с агентом Буше.
Буше, который тренер, что-то знал про своего однофамильца...
Ну это всё. Его дни в клубе сочтены.
