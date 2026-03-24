«Автомобилист» убрал имя Буше со шкафчика в раздевалке. Форвард уехал в США по семейным обстоятельствам в конце января
32-летний форвард покинул расположение клуба в конце января. Он уехал на свадьбу брата в США и не вернулся после Матча звезд КХЛ.
Ранее появилась информация, что Буше может покинуть «Автомобилист» из-за ультиматума жены, которая столкнулась с послеродовой депрессией и потребовала от форварда выбрать между семьей и хоккеем.
В этом сезоне нападающий провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (17+25) очка при полезности «плюс 6».
\Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома и подставляет команду»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
На что же она жить будет с тремя детьми, если он хоккей выберет?)
А тот факт, что ты из КХЛ деранул, наплевав на все, уж точно ли не будет учитываться в других лигах, где все-таки на профессионализм игрока посмотрят при подписании?
Вообще чем дальше. тем больше убеждаюсь, какой Сопин крутой. Все сомнительные ребята пошли на выход, и время лишь подтверждает его правоту. Вот и Буше не продлили, хотя он тупо выжимал на уровне ВЭ у Авангарда деньги. Авто с дуру его подписал, ну и вот приехали