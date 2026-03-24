Форвард «Адмирала» Тертышный: «Классно играть на Дальнем Востоке. Перелеты не так страшны, город интересный и за команду хорошо болеют»

Форвард «Адмирала» Тертышный: классно играть на Дальнем Востоке.

Никита Тертышный из «Адмирала » рассказал о плюсах игры на Дальнем Востоке.

27-летний форвард проводил первый сезон в составе клуба из Владивостока и набрал 22 (9+13) очка в 55 матчах при полезности «плюс 4».

– Какую оценку вы бы поставили на сезон?

– Непопадание в плей-офф – это, конечно, отрицательная оценка. Но были и хорошие матчи что дома, что на выезде. Была такая перестройка команды, которая случилась в середине сезона. Сейчас только все устаканилось, и не хватило игр, чтобы поменять положение в турнирной таблице.

– Как вам было играть на Дальнем Востоке – интересно, тяжело?

– Очень классно играть на Дальнем Востоке, потому что там хорошо болеют за команду. Владивосток – очень интересный город сам по себе. Перелеты не так страшны, как все говорят. Поэтому мне нравится здесь играть.

– Как в целом оцените сезон для себя?

– В Нижнем Новгороде не рассчитывали на меня, даже в начале предсезонных сборов. С обменом все затянулось. Может, хотели за меня что-то получить, потому что до этого много отдали за меня. Но я рад был оказаться в «Адмирале», здесь классная команда. Просто нам немножко не повезло, – сказал Тертышный.

