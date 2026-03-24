  Кафельников о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Не придаю этому значения, рекорд он уже побил. Надо забыть эту историю и двигаться дальше»
Кафельников о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Не придаю этому значения, рекорд он уже побил. Надо забыть эту историю и двигаться дальше»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о 1000-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ. 40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ).

Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ – 923, у Гретцки лучший результат по шайбам с учетом плей-офф – 1016.

«Тот рекорд, который Овечкин должен был побить, он уже побил. Я точно не придаю этому никакого значения.

Идет за новым рекордом? Идет – хорошо. Я не спец в хоккее, вообще не должен что-то комментировать. Рекорд он уже побил. Надо забыть эту всю историю и двигаться дальше», – сказал Кафельников.

Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
как же надоел этот флуд забивающий ленту новостей.. Фетисов об Овечкине, Вяльбе об Овечкине, Плющев об Овечкине, депутат Жукова об Овечкине - из пустого в порожнее. В один голос одно и тоже. Вопрос - зачем? И так все всё знают что они думают и говорят об Овечкине, а лента новостей вся в мусоре.
Ответ vel
И не говорите, блин! 😏
Реальные новости из всей этой туфты откапывать приходится.
Для местной политизированной тусовки. В очередной раз поупражняться в остроумии на тему Фетисова/Вяльбе/Плющева/Жуковой/Ротенберга/... и наставить друг другу плюсиков
Теперь и хоккейные болельщики узнают, что за человек Кафельников ))) Просто теннисные уже давно в курсе, ахаха.
Нашли у кого спросить...
Спрашивайте у него про Медведева и Андрееву, он выдаст на гора..
Ну раз не придаешь, то тут либо ценим все рекорды, либо все в урну, в т.ч. залы славы, аллеи звёзд и прочая..
Хорошо Спирик в твиттере угорал на регулярной основе над кафельниковым с его "пилоткой" )), например ) Было весело ! Лехе привет )))
Спиридонов топ, помею как он Бернардиньо до белого каления довел)
Ну, всё: Овечкин зря старался, ведь Кафельников не придаёт этому никакого значения.
