Кафельников о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Не придаю этому значения, рекорд он уже побил. Надо забыть эту историю и двигаться дальше»
Кафельников о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: не придаю этому значения.
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о 1000-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ. 40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ).
Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ – 923, у Гретцки лучший результат по шайбам с учетом плей-офф – 1016.
«Тот рекорд, который Овечкин должен был побить, он уже побил. Я точно не придаю этому никакого значения.
Идет за новым рекордом? Идет – хорошо. Я не спец в хоккее, вообще не должен что-то комментировать. Рекорд он уже побил. Надо забыть эту всю историю и двигаться дальше», – сказал Кафельников.
Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Реальные новости из всей этой туфты откапывать приходится.
Спрашивайте у него про Медведева и Андрееву, он выдаст на гора..