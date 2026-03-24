Кафельников о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Не придаю этому значения, рекорд он уже побил. Надо забыть эту историю и двигаться дальше»

Кафельников о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: не придаю этому значения.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о 1000-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ. 40-летний капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ).

Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ – 923, у Гретцки лучший результат по шайбам с учетом плей-офф – 1016.

«Тот рекорд, который Овечкин должен был побить, он уже побил. Я точно не придаю этому никакого значения.

Идет за новым рекордом? Идет – хорошо. Я не спец в хоккее, вообще не должен что-то комментировать. Рекорд он уже побил. Надо забыть эту всю историю и двигаться дальше», – сказал Кафельников.

