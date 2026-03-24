  Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ
Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ

Главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин заявил, что защитник Тома Шабо пропустит некоторое время из-за травмы правой руки, полученной в матче с «Рейнджерс» (2:1).

29-летнего игрока ударил клюшкой Джей Ти Миллер на последних секундах первого периода. Защитник покинул лед, держась за кисть руки.

В этом сезоне Шабо набрал 31 (7+24) очко за 55 матчей регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 6».

Отметим, что еще один игрок обороны «Сенаторс» Ласси Томсон не доиграл встречу из-за повреждения нижней части тела.

«Рейнджерс» нанесли 9 бросков в створ за матч с «Оттавой» – худший результат в НХЛ с 2003 года

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
"«Рейнджерс» нанесли 9 бросков в створ за матч с «Оттавой» – худший результат в НХЛ с 2003 года."

В свете данной инфы - это еще более унылое поздравление партнера с 1000-м матчем. Оттава 2 периода играла без Шабо, Томсон отыграл 04:25, давно травмирован Сэндерсон.

Команде без защитников они не смогли противопоставить ничего в данном матче...
