Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ

Защитник «Оттавы» Шабо выбыл на неопределенный срок.

Главный тренер «Оттавы » Трэвис Грин заявил, что защитник Тома Шабо пропустит некоторое время из-за травмы правой руки, полученной в матче с «Рейнджерс » (2:1).

29-летнего игрока ударил клюшкой Джей Ти Миллер на последних секундах первого периода. Защитник покинул лед, держась за кисть руки.

В этом сезоне Шабо набрал 31 (7+24) очко за 55 матчей регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 6».

Отметим, что еще один игрок обороны «Сенаторс» Ласси Томсон не доиграл встречу из-за повреждения нижней части тела.

