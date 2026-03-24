Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ
Главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин заявил, что защитник Тома Шабо пропустит некоторое время из-за травмы правой руки, полученной в матче с «Рейнджерс» (2:1).
29-летнего игрока ударил клюшкой Джей Ти Миллер на последних секундах первого периода. Защитник покинул лед, держась за кисть руки.
В этом сезоне Шабо набрал 31 (7+24) очко за 55 матчей регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 6».
Отметим, что еще один игрок обороны «Сенаторс» Ласси Томсон не доиграл встречу из-за повреждения нижней части тела.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В свете данной инфы - это еще более унылое поздравление партнера с 1000-м матчем. Оттава 2 периода играла без Шабо, Томсон отыграл 04:25, давно травмирован Сэндерсон.
Команде без защитников они не смогли противопоставить ничего в данном матче...