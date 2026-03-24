  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»
13

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев заявил, что считает Омск лучшим местом в России. 24-летний форвард проводит первый сезон в FONBET КХЛ после шести лет в Северной Америке.

– Омск можно сравнить с Монреалем и Торонто по любви к хоккеистам? За вас закрывали уже счета в омских ресторанах?

– Нет, пока такого не было. Да и я, наверное, не дал бы такое сделать.

– В Омске вы можете спокойно сходить в магазин, чтобы просьбы об автографе или совместном фото вас сильно не задержали?

– Да, конечно, могу.

– А как вам в целом Омск? Комфортно ли вам там жить?

– В этом городе мне очень комфортно находиться. В Омске я себя ощущаю очень по-домашнему. У меня нету такого, что ноги тянут в Москву. В течение сезона Омск – замечательное место, наверное, лучшее в России. Там у тебя нет каких-то соблазнов пойти в злачные места.

В Омске все рядом, все под рукой. Там нет больших пробок, как в Москве. Нет длительных расстояний между локациями. Это тоже очень приятный бонус, – сказал Пономарев.

Гендиректор «Авангарда» об итогах регулярки: «Все было четко, аншлаги обеспечены. Застраивали Омск хоккейными коробками. Приятно потряхивает перед плей-офф»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoКХЛ
светская хроника
logoСоветский спорт
logoАвангард
logoВасилий Пономарев
болельщики
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну в Омске тоже можно найти злачные места, тут все от головы идет.
Он и говорит, что все злачные места рядом. Не надо далеко ехать)
Если там родился и вырос; всегда твой город будет лучшим. Но по данным Росстата наибольший отток населения в стране, это Воркута, Норильск, Певек, Магнитогорск, Челябинск, Чита, Иваново, Киров, Омск, Волгоград.
Нет дорог - нет пробок. Профит! )))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
