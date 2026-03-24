Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»

Форвард «Авангарда» Пономарев: Омск – лучшее место в России по ходу сезона.

Нападающий «Авангарда » Василий Пономарев заявил, что считает Омск лучшим местом в России. 24-летний форвард проводит первый сезон в FONBET КХЛ после шести лет в Северной Америке.

– Омск можно сравнить с Монреалем и Торонто по любви к хоккеистам? За вас закрывали уже счета в омских ресторанах?

– Нет, пока такого не было. Да и я, наверное, не дал бы такое сделать.

– В Омске вы можете спокойно сходить в магазин, чтобы просьбы об автографе или совместном фото вас сильно не задержали?

– Да, конечно, могу.

– А как вам в целом Омск? Комфортно ли вам там жить?

– В этом городе мне очень комфортно находиться. В Омске я себя ощущаю очень по-домашнему. У меня нету такого, что ноги тянут в Москву. В течение сезона Омск – замечательное место, наверное, лучшее в России. Там у тебя нет каких-то соблазнов пойти в злачные места.

В Омске все рядом, все под рукой. Там нет больших пробок, как в Москве. Нет длительных расстояний между локациями. Это тоже очень приятный бонус, – сказал Пономарев.

