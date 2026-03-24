Ансель Галимов: «Журналисты говорят, что «Динамо» не идет за Кубком Гагарина – пусть тогда выходят и играют. Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть его»

Ансель Галимов ответил журналистам, которые не верят в перспективы «Динамо».

Форвард «Динамо » Ансель Галимов заявил, что команда хочет выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне. Бело-голубые встретятся с минским «Динамо » в серии первого раунда плей-офф.

– Какая цель стоит у «Динамо»?

– Кубок Гагарина.

– Как вы оцените шансы на ее выполнение? Многие не считают вас даже претендентом на победу.

– А кто говорит? Мне просто интересно. У нас в команде все говорят, что мы идем за Кубком, а журналисты говорят, что мы не идем за ним. Пусть тогда журналисты выходят и играют. Не хочу никого обидеть, но это странно звучит. Мы играем для того, чтобы поднять этот Кубок.

Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть Кубок Гагарина. А нам говорят, что мы просто пришли побаловаться. В каждый сезон ты входишь, чтобы пройти дальше и добраться до цели, – сказал Галимов.

