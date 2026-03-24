  • Ансель Галимов: «Журналисты говорят, что «Динамо» не идет за Кубком Гагарина – пусть тогда выходят и играют. Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть его»
Ансель Галимов: «Журналисты говорят, что «Динамо» не идет за Кубком Гагарина – пусть тогда выходят и играют. Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть его»

Ансель Галимов ответил журналистам, которые не верят в перспективы «Динамо».

Форвард «Динамо» Ансель Галимов заявил, что команда хочет выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне. Бело-голубые встретятся с минским «Динамо» в серии первого раунда плей-офф.

– Какая цель стоит у «Динамо»?

– Кубок Гагарина.

– Как вы оцените шансы на ее выполнение? Многие не считают вас даже претендентом на победу.

– А кто говорит? Мне просто интересно. У нас в команде все говорят, что мы идем за Кубком, а журналисты говорят, что мы не идем за ним. Пусть тогда журналисты выходят и играют. Не хочу никого обидеть, но это странно звучит. Мы играем для того, чтобы поднять этот Кубок.

Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть Кубок Гагарина. А нам говорят, что мы просто пришли побаловаться. В каждый сезон ты входишь, чтобы пройти дальше и добраться до цели, – сказал Галимов.

Президент «Динамо»: «Козлов дальше будет возглавлять команду, если все сложится более или менее удачно в плей-офф. К нему нет вопросов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
7 комментариев
Объективно говоря, шансов мало даже на победу в серии против минчан
Пакет, Швед, Готовец в лазарете, а это всё основные игроки. И это только те, которые в двух первых звеньях играли, а есть и ещё травмированные. Паталахе с Ширакановым приходится иногда, во второй паре выходить. Не, Кубок в этом году не.
С кем? С Галимовым? С полутора тройками?
С Галимовым что ли выходить? Он может только из клуба выйти, не доиграв до конца контракта.
Все может быть, в 2011 тоже никто Динамо к фаворитам не причислял, а они еще и в 2012 Кубок забрали.
Все может быть, в 2011 тоже никто Динамо к фаворитам не причислял, а они еще и в 2012 Кубок забрали.
В 11 Уфа забрала
Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
вчера, 10:59
Ансель Галимов об успехах «Динамо»: «Ближе к плей‑офф просто немного начали за голову браться. Кубковым бойцом вроде с начала сезона были»
2 марта, 06:55
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком», «Металлург» примет «Сибирь», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Спартак» в гостях у «Локомотива»
4 минуты назад
Кафельников о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Не придаю этому значения, рекорд он уже побил. Надо забыть эту историю и двигаться дальше»
5 минут назад
Макдэвид о «Тампе»: «Эдмонтон» не на их уровне – они классно организованы, все знают, что делать на льду. Как достичь подобного? Это вопрос к тренерам»
18 минут назад
Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»
52 минуты назад
Зарипов о роли супергероя в церемонии перед игрой «Ак Барса»: «На «Миллениуме» меня в колесе крутили, здесь под потолок подняли. Зрителям понравилось, судя по эмоциям»
сегодня, 08:32Видео
«Величайшая погоня» Кравцова, телефон Голдобина и новые рекорды КХЛ. Разбираем яркие события прошедшей регулярки
сегодня, 08:00Спецпроект
Спронг из «Автомобилиста» о переезде в Россию: «Нервничал по поводу внешнеполитической ситуации. Сейчас отвечаю: «Разве дома по-другому?» У каждой стороны своя правда»
сегодня, 07:59
Эспозито об Овечкине: «Лучший снайпер в истории, возможно. Никто не думал, что рекорд Гретцки повторят»
сегодня, 07:46
Голдобин на вопрос о некубковости: «Хейтеры говорят гадости у меня за спиной. Я люблю плей‑офф, есть желание принести пользу СКА»
сегодня, 07:16
Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России»
сегодня, 06:53
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ
36 минут назад
Рябыкин о серии ЦСКА – СКА: «Затянется до 7 матчей, возможно. Будет самой равной и напряженной в 1-м раунде»
сегодня, 08:15
Защитники «Флориды» Миккола и Балинскис досрочно завершили сезон из-за травм. Действующий чемпион идет 14-м на Востоке
сегодня, 07:32
«Юта» подписала контракт новичка с Денуайе – 4-м номером драфта-2025. 18-летний форвард набрал 78 очков за 45 игр в QMJHL
сегодня, 07:05
Нестеров из ЦСКА о рекорде КХЛ по очкам в плей-офф среди защитников: «Личная статистика не имеет значения. Главное – победа»
сегодня, 06:39
Аскаров возобновил тренировки с «Сан-Хосе». Вратарь не играет с 11 марта из-за травмы
сегодня, 06:10
Бучельников о 3:2 со СКА: «Надо запастись терпением. ЦСКА должен гнуть свою линию – в плей‑офф все решают самые маленькие детали»
сегодня, 04:59
Зибанежад провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. «Рейнджерс» пришли на игру в футболках с изображением шведа
сегодня, 04:17Фото
Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «В 1-м периоде было много суеты, ошибок. Со 2-го добавили в движении, стали появляться моменты, переломили игру. Хорошая командная победа»
вчера, 21:37
Никитин о 3:2 со СКА: «Тяжелая победа. Первый матч всегда сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии»
вчера, 21:23
Рекомендуем