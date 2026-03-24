  Зарипов о роли супергероя в церемонии перед игрой «Ак Барса»: «На «Миллениуме» меня в колесе крутили, здесь под потолок подняли. Зрителям понравилось, судя по эмоциям»
Зарипов о роли супергероя в церемонии перед игрой «Ак Барса»: «На «Миллениуме» меня в колесе крутили, здесь под потолок подняли. Зрителям понравилось, судя по эмоциям»

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал церемонию, которая состоялась перед стартовой игрой серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором» (3:2 ОТ, 1-0).

Зарипов выступил в роли супергероя. Его подняли на канатах под своды «Татнефть-Арены»: в руках он держал щит в виде золотого эчпочмака, а к спине был прикреплен плащ из флага Татарстана.

– Как вам матч? Сильно нервничали?

– Да, пришлось понервничать. Прекрасно понимаю, что это плей-офф, по-другому здесь не бывает. В плей-офф все выходят биться и побеждать. Сегодняшняя игра это показала. К счастью, что мы добились победы, пожелаем ребята удачи в дальнейших матчах. Борьба никуда не денется, интрига – тоже. 

– В такие эмоциональные моменты, когда в овертайме в плей-офф все решает одна шайба, наверное, не жалеете, что завершили карьеру?

– Со стороны смотреть всегда тяжелее. Когда играешь – все по-другому воспринимается. Конечно, ты всегда переживаешь за команду – в игре или на трибуне. Это команда, за которую ты болеешь душой и сердцем. Нервы скакали прилично... 

– Когда было более нервно – в овертайме или когда вас подняли под своды «Татнефть-Арены»?

– Это совсем разные эмоции. Там меня подготовили, а здесь – нет (улыбается).

– А долго вообще готовились к такому шоу?

– Да нет. Один раз провели репетицию. Ребята позавчера вышли на меня, поговорили и все обсудили. У меня не было других вариантов, кроме как согласиться (улыбается). Кто, кроме меня? Меня и в колесе на «Миллениуме» крутили, и здесь под потолок подняли. Как-то так.

Судя по эмоциям зрителей, им все понравилось. Самое главное, что победили. Значит, все прошло по плану, – сказал Зарипов.

В 2022 году Зарипов участвовал в проморолике одного из спонсоров клуба: бывшего игрока перевернули на специальном колесе, установленном на казанском мосту «Миллениум».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
У Даниса 5 КГ , чем не супер герой?😀
От зависимости вылечился?
Ответ Рубин2003
От зависимости вылечился?
это неизлечимо! но алкоголь не наркота, как сейчас у многих хоккеистов. которых восхваляют и восхищаются ими (Салават Юлаев, Спартак например)
Ответ Рубин2003
От зависимости вылечился?
Дак он и не болеет;)! Он перед сопливыми отчитаться должен выпивает или нет?🤣! Лучше б Вам голову подлечить, чтоб бред не писали.
ну понравилось не местным зрителям больше) мемов много уже)))
