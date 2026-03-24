Рябыкин о серии ЦСКА – СКА: «Затянется до 7 матчей, возможно. Будет самой равной и напряженной в 1-м раунде»

Рябыкин о серии ЦСКА – СКА: самая равная и напряженная в 1-м раунде.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА (1-0 в серии).

– В армейском дерби, как и ожидалось, все очень ровно – и первый матч ушел в овертаймы.

– Думаю, серия ЦСКА – СКА станет самой равной и напряженной в первом раунде. Армейцы Москвы – более системная команда, у СКА – больше именитых игроков. ЦСКА упрощает, СКА, наоборот, иногда слишком усложняет. Но опять-таки очень многое зависит от кубкового опыта, что во втором овертайме доказал защитник ЦСКА Нестеров .

Система против академизма – вот суть армейской серии. Скорее всего она затянется. Возможно, до семи матчей, – сказал Рябыкин.

