  Спронг из «Автомобилиста» о переезде в Россию: «Нервничал по поводу внешнеполитической ситуации. Сейчас отвечаю: «Разве дома по-другому?» У каждой стороны своя правда»
Спронг из «Автомобилиста» о переезде в Россию: «Нервничал по поводу внешнеполитической ситуации. Сейчас отвечаю: «Разве дома по-другому?» У каждой стороны своя правда»

Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг рассказал о решении перейти в FONBET КХЛ.

29-летний игрок проводит первый сезон в России. Ранее он выступал за канадские и американские клубы в юниорских лигах, АХЛ и НХЛ.

– Как ваша семья и окружение отреагировали на желание переехать в Россию? Многие боятся отпускать в незнакомую страну близких людей.

– Конечно, когда я принимал решение, я разговаривал с семьей. Это не было единоличным решением. Кроме того, я поговорил с русскими ребятами, которых давно знаю и к которым хорошо отношусь. Спрашивал у них совета. И теперь, когда меня спрашивают о жизни в России, отвечаю: «Разве дома все по-другому?»

Конечно, то, что происходит сейчас в мире, печально, и у каждой стороны есть своя правда на этот счет. Но не могу сказать, что здесь, в России я постоянно погружен во все эти сложности. Нет, их как-то не замечаешь, не думаешь и даже можешь не знать, что происходит. В любом случае, надеюсь, что что-то изменится и скоро во всем мире наступит мир.

Конечно, когда я только летел в Россию, я нервничал по поводу всей этой внешнеполитической ситуации. Но в целом, знаете, мне, как североамериканцу, не стоит об этом говорить. Я думаю, вам, ребята, приходится гораздо труднее, чем мне.

Надеюсь, что скоро все разрешится, мы все сможем вернуться к нормальной жизни и всем станет легче, – сказал Спронг.

Форвард «Автомобилиста» Спронг: «Жить и играть в России – круто. Мне здесь нравится – люди приятные и еда замечательная. Удивила чистота на улицах»

Источник: «Матч ТВ»
Адекватный парень. Удачи ему в России.
сейчас местные школьники либералы расскажут что Спронг не прав и начнут цитировать своего поехавшего любимого каца
Ответ Тюменский медвежонок
приплели либералов...
Ответ Тюменский медвежонок
Кац альбац шац эйдельман,гельман, Веня диктов,шихман, Гозман-честь и совесть Русской оппозиции
Говорит внятно и без закидонов. Всё более симпатичен и интересен. 👍
И в конце добавил "All the goals of the special military operation will be achieved".
Но нашему журналисту перевести не удалось, а редактор запретил публиковать )))
